'Каждую минуту жизни вдохновляюсь ими': Святослав Вакарчук впервые показал обоих своих детей и раскрыл самое главное желание

Украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который привык скрывать личную жизнь от общественности, впервые поделился с поклонниками фотографией с двумя своими детьми: сыном Иваном и дочерью Соломией. Знаменитость снял трогательный момент, где его наследники вместе играют с игрушечным автомобилем.

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И все же артист не слишком сильно нарушил свои принципы, ведь лица детей остались вне объектива камеры. Соответствующий кадр он обнародовал на личной странице в Instagram.

"Когда меня спрашивают, как я справляюсь с невероятным стрессом и психологическими вызовами последних трех лет, всегда говорю о трех китах, на которых устойчиво стоит моя психика: музыка, семья и поездки на фронт. О музыке в моей жизни за меня говорят мои песни. О выступлениях на фронте, которых уже было более трехсот, достаточно часто рассказываю сам. В эти дни имею повод рассказать немного о своем самом дорогом сокровище", – написал исполнитель.

Святослав Вакарчук поделился, что 19 июня Ивану исполнилось четыре года, а сегодня, 21 числа, Соломия празднует свой 3-й день рождения. В наше нелегкое время лидер коллектива "Океан Эльзы" искренне пожелал своим потомкам и всем детям Украины самого главного – не знать понятия "войны" во взрослом возрасте.

"Я очень их люблю и каждую минуту жизни вдохновляюсь ими. И в эти праздничные для нашей семьи дни просто хочу пожелать, чтобы и Ивасик, и Соломийка, как и все наши украинские дети, когда вырастут, никогда не знали слова "война". Чувствую: именно это сейчас – самое главное пожелание. Оно ведет вперед. Оно мотивирует. Оно дает силы. За это и стоим. И выстоим", – отметил знаменитость.

Напомним, что Святослав Вакарчук в 2015-м официально связал себя узами брака с первой женой Лялей Фонаревой. Перед этим важным шагом пара находилась в отношениях в течение 15 лет, однако все же их любовь дала трещину. В 2021-м супруги объявили о разводе.

Второй женщиной, которая смогла завоевать сердце лидера группы "Океан Эльзы" стала продюсер украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Она и родила певцу двоих детей.

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