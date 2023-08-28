Кардашьян моет голову раз в 5 дней, а Терон принимает душ раз в неделю: самые большие неряхи среди знаменитостей

Принять душ, почистить зубы и вымыть волосы – самые элементарные ежедневные привычки, которые помогают выглядеть ухоженно. Увы, не все знаменитости одобряют это. Одни моют голову раз в неделю (а то и реже!), а другие не моются, пока тело не "дает сигнал" в виде неприятного запаха.

Видео дня

Кто из звезд Голливуда не очень любит заботиться о гигиене тела? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Ким Кардашьян

Американская телевизионная звезда, модель и актриса Ким Кардашьян моет волосы раз в пять дней. Она адаптирует свои прически под то, настолько загрязнены и жирны пряди. Первые два дня делает укладки, на третий – выравнивает волосы утюжком, на четвертый собирает их в тугой хвост и на пятый снова моет.

2. Шарлиз Терон

Американская актриса кино, телевидения и озвучки Шарлиз Терон моется раз в неделю. Она не видит необходимости в том, чтобы делать это каждый день. При принятии душа знаменитость использует скраб из кофе и тщательно увлажняет тело.

3. Кристен Белл

Американская актриса кино и телевидения Кристен Белл убеждена, что нет смысла мыться, если у тела нет неприятного запаха. Она чувствует себя вполне комфортно даже несколько недель без душа. Если нет вони – то тело, по ее мнению, чистое.

4. Эштон Кутчер

Американский актер, ведущий и продюсер Эштон Кутчер признался в одном из интервью, что не регулярно моет все тело. Каждый день – подмышки и интимные зоны, а значительно реже – все остальное. Но не только эта позиция удивляет. В эпизоде подкаста Armchair Expert Эштон со своей женой Милой Кунис заявили, что купают своих детей только тогда, когда видят на них грязь, и стараются не использовать мыло.

5. Роберт Паттинсон

Английский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон, пожалуй, мог бы возглавить список "звездных нерях". Он очень редко моет волосы. Однажды даже похвастался в интервью, что смог шесть недель проходить с немытой головой. Сомнительный рекорд.

Ранее OBOZREVATEL писал о Кендалл Дженнер, Блейк Лайвли и других знаменитостях, изменивших разрез глаз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!