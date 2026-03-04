Разведенная Камалия засветила нового ухажера, который покорил ее широким жестом в День влюбленных. Фото

Украинская певица Камалия показала нового ухажера, который поздравил ее с Днем влюбленных роскошным букетом из 201 розы. Артистка опубликовала фото с большой охапкой цветов и ухажером, однако его лицо решила не раскрывать.

В своем Instagram исполнительница написала: "Многие из вас интересовались, кто же мне подарил этот роскошный букет на День Святого Валентина". После этого певица выложила кадры, на которых видно мужчину только со спины.

На одном из обнародованных фото незнакомец стоит рядом с Камалией, держа большой букет роз. Мужчина одет в классический костюм, имеет короткую стрижку. Он повернут спиной к камере, поэтому рассмотреть его лицо невозможно. Камалия же предстает улыбающейся и принимает цветы, не раскрывая личность своего спутника.

Фотографии были сделаны дома у певицы.

Еще 14 февраля артистка делилась романтическим видео, на котором обнимает загадочного мужчину, сфотографированного также со спины. Тогда она опубликовала большое сообщение о любви, подчеркнув, что чувство не живет в датах, а в сердцах людей.

"Настоящая любовь не ломает, а лечит. Не истощает, а поднимает. Не давит, а обнимает", – писала певица, призывая беречь близких и не молчать о чувствах.

Напомним, артистка более двадцати лет была замужем за британско-украинским предпринимателем пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром.

Как писал OBOZ.UA, после развода Камалия признавалась, что имела отношения с мужем, которого назвала тираном и психопатом. Она рассказывала о ревности, контроле и требованиях немедленного брака со стороны экс-бойфренда, а также о его агрессивном поведении и последующих преследованиях.

