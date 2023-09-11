Kalush Orchestra отправляется в тур по Украине: когда концерты в Киеве, Львове и других городах. Даты

Популярная рэп-фольк группа Kalush Orchestra, которая 15 мая 2022 года стала победителем престижного вокального конкурса "Евровидение-2022", отправится в долгожданный тур по Украине уже этой осенью. Исполнители планируют посетить 10 украинских городов.

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Как сообщила OBOZREVATEL пресс-служба Kalush Orchestra, тур начнется 21 сентября и продлится две недели. Первый концерт состоится в Луцке.

"Йо! Мы отправляемся в тур по Украине, и это действительно вдохновляет! Уже скоро увидимся и презентуем вживую наши новые треки и порадуем уже популярными хитами. Надеюсь, вы зацените!" – заинтриговал фронтмен группы Олег Псюк.

Кроме Луцка, артисты дадут концерты в Киеве, во Львове, Ривне, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Черновцах и Ужгороде.

В рамках тура можно будет услышать новые англоязычные песни, выпущенные во время тура по Европе, песни KALUSH и песню "Stefania", которая, собственно, принесла группе победу на "Евровидении".

Поклонники группы также смогут приобщиться к благотворительному аукциону, организуемому Kalush Orchestra. Часть средств, вырученных от продажи билетов, пойдет на благотворительность.

Ниже предлагаем вашему вниманию график выступления Kalush Orchestra и где он состоится:

21 сентября – Луцк, РЦ "Промінь"

22 сентября – Ривне, Ривненский городской дом культуры

23 сентября – Львов, Fest Republik

26 сентября – Ивано-Франковск, Concert hall Arena Center

27 сентября – Тернополь, Подоляны

28 сентября – Хмельницкий, Хмельницкий областной музыкально драматический театр им. Михаила Старицкого

29 сентября – Киев, Atlas

30 сентября – Киев, Atlas

1 октября – Киев, Atlas

2 октября – Житомир, Драматический театр им. И. Кочерги

4 октября – Черновцы, Черновицкий музыкально-драматический театр им. О. Кобылянской.

5 октября – Ужгород, Закарпатский областной Музыкально-Драматический театр

Официальными медиапартнерами мероприятия стали телеканал МУЗВАР, медиасервис MEGOGO и Авторадио.