Kalush Orchestra отправляется в тур по Украине: когда концерты в Киеве, Львове и других городах. Даты
Популярная рэп-фольк группа Kalush Orchestra, которая 15 мая 2022 года стала победителем престижного вокального конкурса "Евровидение-2022", отправится в долгожданный тур по Украине уже этой осенью. Исполнители планируют посетить 10 украинских городов.
Как сообщила OBOZREVATEL пресс-служба Kalush Orchestra, тур начнется 21 сентября и продлится две недели. Первый концерт состоится в Луцке.
"Йо! Мы отправляемся в тур по Украине, и это действительно вдохновляет! Уже скоро увидимся и презентуем вживую наши новые треки и порадуем уже популярными хитами. Надеюсь, вы зацените!" – заинтриговал фронтмен группы Олег Псюк.
Кроме Луцка, артисты дадут концерты в Киеве, во Львове, Ривне, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Черновцах и Ужгороде.
В рамках тура можно будет услышать новые англоязычные песни, выпущенные во время тура по Европе, песни KALUSH и песню "Stefania", которая, собственно, принесла группе победу на "Евровидении".
Поклонники группы также смогут приобщиться к благотворительному аукциону, организуемому Kalush Orchestra. Часть средств, вырученных от продажи билетов, пойдет на благотворительность.
Ниже предлагаем вашему вниманию график выступления Kalush Orchestra и где он состоится:
21 сентября – Луцк, РЦ "Промінь"
22 сентября – Ривне, Ривненский городской дом культуры
23 сентября – Львов, Fest Republik
26 сентября – Ивано-Франковск, Concert hall Arena Center
27 сентября – Тернополь, Подоляны
28 сентября – Хмельницкий, Хмельницкий областной музыкально драматический театр им. Михаила Старицкого
29 сентября – Киев, Atlas
30 сентября – Киев, Atlas
1 октября – Киев, Atlas
2 октября – Житомир, Драматический театр им. И. Кочерги
4 октября – Черновцы, Черновицкий музыкально-драматический театр им. О. Кобылянской.
5 октября – Ужгород, Закарпатский областной Музыкально-Драматический театр
Официальными медиапартнерами мероприятия стали телеканал МУЗВАР, медиасервис MEGOGO и Авторадио.