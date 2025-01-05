'Какие все молодые!' Наталья Могилевская показала архивное фото с украинскими звездами и поразила сеть

Певица Наталья Могилевская очаровала сеть невиданным ранее фото с украинскими звездами-коллегами – Павлом Зибровым и Александром Пономаревым. Этот кадр был сделан еще в молодые годы артистов в новогодний праздник.

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Певцы сияли в праздничных образах: Павел Зибров и Александр Пономарев были одеты в костюмы Деда Мороза, а Наталья Могилевская на несколько часов стала Снегурочкой. Архивное фото исполнительница опубликовала в Instagram.

"Какого года фото? Кого-то узнали?" – поинтересовалась певица.

Фанаты сразу узнали молодых звезд и, более того, назвали точный год, когда был сделан кадр. Пока предположение украинцев Могилевская не подтвердила.

"Зиброва трудно не узнать, потому что усы – это бренд".

"Класс! Пономарева не узнала в шапке".

"Всех узнали! Как их можно не узнать: Зибров, Могилевская и Пономарев".

"Зибров в красном! Наверное, 90-е".

"2003 год, период когда была шикарная песня "Плач".

"Ого! Какие все молодые и такие красивые".

"Всех узнали. Лишь немного изменились".

Певцы позировали перед праздничной елкой. В то время как Зибров и Пономарев одели карнавальные костюмы Деда Мороза, Могилевская лишь накинула голубую кофточку со снежинками, а на голову нацепила корону. Исполнительница весь свой образ пыталась сделать белым, что ассоциировалось со снегом, а особенно сказочным персонажем Снегурочкой.

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