Какие страны дали Украине 12 баллов: результаты голосования национальных жюри в финале Евровидения 2024

Украина в финале Евровидения 2024 года получила максимальные 12 баллов от Чехии и Молдовы. В общей сложности alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" набрали 453 балла и заняли 3 место.

В частности, по голосованию национальных жюри Украина набрала 146 баллов и заняла 5 место. От зрителей – 307 баллов. OBOZ.UA вел прямую трансляцию грандиозного финала, где соревновалась и Украина, получив "бронзу".

Сколько баллов Украине отдали другие страны:

10 – Эстония, Франция, Польша

8 – Израиль, Финляндия, Латвия

7 – Хорватия

6 – Дания, Австрия, Португалия, Литва

5 – Люксембург, Грузия

4 – Норвегия, Германия

3 – Исландия, Швеция

2 – Швейцария, Греция, Нидерланды, Ирландия

1 – Азербайджан, Бельгия, Кипр, Сербия

Кому отдали больше всего голосов украинцы:

Швейцария – 12

Хорватия – 10

Ирландия – 8

Литва – 7

Франция – 6

Латвия – 5

Эстония – 4

Норвегия – 3

Финляндия – 2

Армения – 1

Украинское жюри отдало 12 баллов исполнителям Nemo из Швейцарии. Остальные баллы получили следующие страны:

Ирландия – 10

Швеция – 8

Германия – 7

Франция – 6

Литва – 5

Хорватия – 4

Португалия – 3

Италия – 2

Люксембург – 1

Напомним, состав национального жюри украинцы выбирали в "Дії". Голосование завершилось 1 апреля. Отдать свой голос можно было за одного из 10 кандидатов. По правилам конкурса имена членов жюри можно объявить только в день финала Евровидения. Ими стали:

Елена Тополя (Alyosha) , представительница Украины на "Евровидении-2010"

, представительница Украины на "Евровидении-2010" Ирина Горова , продюсер, основатель и CEO музыкального лейбла POMITNI

, продюсер, основатель и CEO музыкального лейбла POMITNI Елена Коляденко , хореограф, продюсер и режиссер-постановщик

, хореограф, продюсер и режиссер-постановщик Константин Томильченко , креативный продюсер телевизионных шоу, хореограф и режиссер-постановщик

, креативный продюсер телевизионных шоу, хореограф и режиссер-постановщик Макс Нагорняк, музыкальный обозреватель, основатель и автор музыкального медиа Bezodnya Music

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