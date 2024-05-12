Какие страны дали Украине 12 баллов: результаты голосования национальных жюри в финале Евровидения 2024
Украина в финале Евровидения 2024 года получила максимальные 12 баллов от Чехии и Молдовы. В общей сложности alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" набрали 453 балла и заняли 3 место.
В частности, по голосованию национальных жюри Украина набрала 146 баллов и заняла 5 место. От зрителей – 307 баллов. OBOZ.UA вел прямую трансляцию грандиозного финала, где соревновалась и Украина, получив "бронзу".
Сколько баллов Украине отдали другие страны:
- 10 – Эстония, Франция, Польша
- 8 – Израиль, Финляндия, Латвия
- 7 – Хорватия
- 6 – Дания, Австрия, Португалия, Литва
- 5 – Люксембург, Грузия
- 4 – Норвегия, Германия
- 3 – Исландия, Швеция
- 2 – Швейцария, Греция, Нидерланды, Ирландия
- 1 – Азербайджан, Бельгия, Кипр, Сербия
Кому отдали больше всего голосов украинцы:
- Швейцария – 12
- Хорватия – 10
- Ирландия – 8
- Литва – 7
- Франция – 6
- Латвия – 5
- Эстония – 4
- Норвегия – 3
- Финляндия – 2
- Армения – 1
Украинское жюри отдало 12 баллов исполнителям Nemo из Швейцарии. Остальные баллы получили следующие страны:
- Ирландия – 10
- Швеция – 8
- Германия – 7
- Франция – 6
- Литва – 5
- Хорватия – 4
- Португалия – 3
- Италия – 2
- Люксембург – 1
Напомним, состав национального жюри украинцы выбирали в "Дії". Голосование завершилось 1 апреля. Отдать свой голос можно было за одного из 10 кандидатов. По правилам конкурса имена членов жюри можно объявить только в день финала Евровидения. Ими стали:
- Елена Тополя (Alyosha), представительница Украины на "Евровидении-2010"
- Ирина Горова, продюсер, основатель и CEO музыкального лейбла POMITNI
- Елена Коляденко, хореограф, продюсер и режиссер-постановщик
- Константин Томильченко, креативный продюсер телевизионных шоу, хореограф и режиссер-постановщик
- Макс Нагорняк, музыкальный обозреватель, основатель и автор музыкального медиа Bezodnya Music
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