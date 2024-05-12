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Какие страны дали Украине 12 баллов: результаты голосования национальных жюри в финале Евровидения 2024

Ольга Выпирайленко
Шоу Oboz
2 минуты
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Какие страны дали Украине 12 баллов: результаты голосования национальных жюри в финале Евровидения 2024

Украина в финале Евровидения 2024 года получила максимальные 12 баллов от Чехии и Молдовы. В общей сложности alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" набрали 453 балла и заняли 3 место.

В частности, по голосованию национальных жюри Украина набрала 146 баллов и заняла 5 место. От зрителей – 307 баллов. OBOZ.UA вел прямую трансляцию грандиозного финала, где соревновалась и Украина, получив "бронзу".

Сколько баллов Украине отдали другие страны:

  • 10 – Эстония, Франция, Польша
  • 8 – Израиль, Финляндия, Латвия
  • 7 – Хорватия
  • 6 – Дания, Австрия, Португалия, Литва
  • 5 – Люксембург, Грузия
  • 4 – Норвегия, Германия
  • 3 – Исландия, Швеция
  • 2 – Швейцария, Греция, Нидерланды, Ирландия
  • 1 – Азербайджан, Бельгия, Кипр, Сербия
Какие страны дали Украине 12 баллов: результаты голосования национальных жюри в финале Евровидения 2024

Кому отдали больше всего голосов украинцы:

  • Швейцария – 12
  • Хорватия – 10
  • Ирландия – 8
  • Литва – 7
  • Франция – 6
  • Латвия – 5
  • Эстония – 4
  • Норвегия – 3
  • Финляндия – 2
  • Армения – 1
Какие страны дали Украине 12 баллов: результаты голосования национальных жюри в финале Евровидения 2024

Украинское жюри отдало 12 баллов исполнителям Nemo из Швейцарии. Остальные баллы получили следующие страны:

  • Ирландия – 10
  • Швеция – 8
  • Германия – 7
  • Франция – 6
  • Литва – 5
  • Хорватия – 4
  • Португалия – 3
  • Италия – 2
  • Люксембург – 1
Какие страны дали Украине 12 баллов: результаты голосования национальных жюри в финале Евровидения 2024

Напомним, состав национального жюри украинцы выбирали в "Дії". Голосование завершилось 1 апреля. Отдать свой голос можно было за одного из 10 кандидатов. По правилам конкурса имена членов жюри можно объявить только в день финала Евровидения. Ими стали:

  • Елена Тополя (Alyosha), представительница Украины на "Евровидении-2010"
  • Ирина Горова, продюсер, основатель и CEO музыкального лейбла POMITNI
  • Елена Коляденко, хореограф, продюсер и режиссер-постановщик
  • Константин Томильченко, креативный продюсер телевизионных шоу, хореограф и режиссер-постановщик
  • Макс Нагорняк, музыкальный обозреватель, основатель и автор музыкального медиа Bezodnya Music

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что победитель Евровидения 2024 года вызвал волну обсуждения в сети.

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