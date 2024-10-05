Неудачное пророчество и скандал из-за Иисуса: что вы не знали о The Beatles и какой опрометчивый поступок стоил Джону Леннону жизни

В этот день 62 года назад мир впервые услышал про легендарную группу The Beatles. Тогда еще малоизвестные музыканты из Ливерпуля и не знали, какая слава ждет их впереди. На композициях Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Гаррисона и Ринго Старра выросло не одно поколение ценителей рок-музыки.

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Конечно, путь к признанию ливерпульской четверки была тернистой. OBOZ.UA интересные факты о The Beatles, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. В частности, что за неудачное пророчество, о котором до сих пор сожалеет лондонская звукозаписывающая компания, как битлы попали в скандал с Иисусом и почему за свою опрометчивость Джон Леннон поплатился жизнью.

"Гитаристы выходят из моды"

Менеджер The Beatles Брайан Эпштейн пытался сделать все, чтобы заключить контракт с звукозаписывающей компанией. После многих отказов он договорился о прослушивании в Decca. По счастливой случайности, представитель отдела репертуара лейбла присутствовал на концертах битлов и дал им шанс показать себя.

13 декабря 1961 года, после долгой дороги в Лондон из Ливерпуля, усложнившейся из-за снегопада, музыканты прибыли на место. По воспоминаниям, в тот день исполнение The Beatles не было особенно хорошим из-за условий в студии. Будущие звезды спели 15 песен вживую и ждали результата.

Тогда лейбл выбирал между ливерпульцами и местной группой под названием Brian Poole and the Tremeoloes. Дик Роуи, глава службы по выбору артистов и репертуара Deccа, позже вспоминал, что поручил Смиту принять решение. Коллега отметил, что оба коллектива неплохие, однако с лондонскими музыкантами работа будто бы будет проще, как минимум из-за местонахождения.

Официальной причиной отказа считалось, что "группы гитаристов выходят из моды", вспоминает Роуи. Эти слова стали печально известными, а сам Дик "прославился" как "человек, который отказал The Beatles".

"Мы более популярны, чем Иисус"

В марте 1966 года британская журналистка Морин Клив опубликовала статью об образе жизни Леннона на страницах газеты Evening Standard. Для интервью она посетила дом музыканта, украшенный распятием в натуральную величину, содержавший костюм гориллы, средневековые доспехи и библиотеку с произведениями Свифта, Уайлда, Орвелла и других. Литература повлияла на отношение звезды к христианству, а в информационном материале говорилось, что Леннон много читал о религии.

"Христианство уйдет. Оно исчезнет и усохнет. Не нужно спорить: я прав, и будущее это докажет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус; я не знаю, что исчезнет раньше – рок-н-ролл или христианство. Иисус сам по себе был ничего, но его последователи тупые и рядовые. И именно их извращения теряют христианство во мне", – сказал вокалист Клив.

Когда газета вышла в свет, никто особо не обратил внимание на противоречивый фрагмент разговора. Однако около полугода спустя подростковый журнал Datebook процитировал Леннона, что повлекло за собой массовые протесты в США среди местных христианских общин. Из-за резкой мысли Джона некоторые американские радиостанции отказались включать песни группы в эфире, бывшие поклонники битлов публично сжигали пластинки и угрожали экс-кумирам.

Англичанам пришлось отчасти отменить гастроли по США. Попытки Эпштейна замять скандал оказались бездейственными, ведь знаменитостям продолжали присылать угрозы. В конце концов этот скандал заставил The Beatles потерять интерес к гастрольной деятельности. Группа сосредоточилась преимущественно на работе в студии.

Погиб из-за опрометчивости

Как известно, Джон Леннон погиб в декабре 1980 года от рук Марка Чепмана, дождавшегося музыканта под его домом и выстрелившего в него из огнестрельного оружия. И, возможно, трагедии могло не произойти, если бы не опрометчивость звезды.

В тот день гитарист поздно завершил работу в студии и отправлялся домой вместе со своей женой Йоко Оно. Битлу нравилось внимание фанатов на улицах, ожидавших его, чтобы взять автограф или сделать общее фото. За два дня до смерти он поделился со слушателями BBC Radio, что ему нравится Нью-Йорк, ведь здесь поклонники не досаждают, а ведут себя воспитанно.

Вероятно из-за этого, вместо того, чтобы выйти из лимузина в охраняемом дворе дома, звездная семья покинула транспорт ниже по улице. В тот момент жена певца шла впереди. Он следовал сзади, держа в руках кассеты с записями. Леннон увидел неизвестного фаната и кивнул ему. Через мгновение незнакомец, он же Чепман, вынул из кармана револьвер и выстроил в спину Джона пять раз. Музыкант умер, прибыв в больницу, из-за потери крови.

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