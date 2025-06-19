Как выглядит бойфренд Греты Тунберг, которого критикуют за внешность. Фото
22-летняя шведская климатическая активистка Грета Тунберг, которая последние месяцы участвует в протестах в поддержку Палестины, не скрывает своего нового близкого человека – молодого фотографа и видеооператора Криса Кеббона. Он постоянно сопровождает ее во время акций, путешествий и судебных процессов. Однако внимание публики привлекла не только его связь с Тунберг, но и внешность, которая вызвала волну насмешек в соцсетях.
Крис Кеббон – 22-летний активист из Стокгольма, который уже более полутора лет рядом с Гретой. Как отмечает Daily Mail, именно он обнимал девушку в аэропорту Стокгольма, когда та вернулась после депортации из Израиля, где ее задержали за участие в миссии "Флотилия Свободы" – попытке прорвать блокаду Газы. Во время этой поездки Грета вместе с другими активистами пыталась доставить гуманитарную помощь, но была задержана израильскими военными в нейтральных водах.
Фотограф с длинными волосами, хрупким телосложением и мягкими чертами лица не вписывается в традиционные представления о "мужественности", что вызвало бурю негативных комментариев. Под публикацией источника в Instagram пользователи оставляли саркастические и оскорбительные комментарии:
- "Кто из них парень?"
- "Надеюсь, они не размножаются..."
- "Она пыталась попасть в Мордор и привезла оттуда Орка!"
- "Из них получатся прекрасные маленькие гоблины".
- "Наверное, грустно всегда выглядеть как женщина-хоббит".
- "Возможно, теперь она не будет такой злой".
- "Он похож на эльфа, подходящий для нее. Фантастическое существо".
Несмотря на это, Грета, похоже, игнорирует подобные нападки. По словам очевидцев, Крис выполняет роль не только фотографа, но и охранника – именно он защищал девушку в аэропорту от слишком назойливых журналистов и сторонников.
Известно, что Кеббон активно участвует в протестах вместе с Тунберг, в том числе в Великобритании. В 2024 году он вместе с ней предстал перед судом в Лондоне – им инкриминировали нарушение общественного порядка во время акции против нефтегазовых корпораций. Обоих тогда оправдали. В соцсетях Крис публикует сообщения в поддержку экологических и антикапиталистических идей, призывает к физическому сопротивлению корпорациям и прямо говорит о необходимости радикальных действий, если мир хочет сохранить природу.
О личной жизни Кеббона известно немного. Он живет в пригороде Стокгольма – Лилехольмене, где также живет и Тунберг. Учился в престижной швейцарской школе Lycée Français St-Louis, а в детстве жил с семьей в Сирии, Ливане и Марокко. Его отец, Эрик Кеббон, руководит компанией, которая занимается созданием цифрового контента. Крис имеет опыт серфингиста и путешественника, хорошо говорит по-французски и активно занимается документированием протестного движения.
Сейчас именно его фотография с Гретой на яхте с палестинским флагом стала символом последней миссии активистки. По словам знакомых, он был с ней на Сицилии и поддерживал на протяжении всей подготовки к плаванию в Средиземном море.
Официально ни Грета, ни Крис не комментируют свои отношения. Однако журналисты и общественность все больше обращают внимание на их близость.
Ранее OBOZ.UA писал, что Дональд Трамп отреагировал на поездку Тунберг в сектор Газа и дал ей "совет". Лидер США также назвал активистку "странным" и "злым" человеком.
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