Как выглядит бойфренд Греты Тунберг, которого критикуют за внешность. Фото

22-летняя шведская климатическая активистка Грета Тунберг, которая последние месяцы участвует в протестах в поддержку Палестины, не скрывает своего нового близкого человека – молодого фотографа и видеооператора Криса Кеббона. Он постоянно сопровождает ее во время акций, путешествий и судебных процессов. Однако внимание публики привлекла не только его связь с Тунберг, но и внешность, которая вызвала волну насмешек в соцсетях.

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Крис Кеббон – 22-летний активист из Стокгольма, который уже более полутора лет рядом с Гретой. Как отмечает Daily Mail, именно он обнимал девушку в аэропорту Стокгольма, когда та вернулась после депортации из Израиля, где ее задержали за участие в миссии "Флотилия Свободы" – попытке прорвать блокаду Газы. Во время этой поездки Грета вместе с другими активистами пыталась доставить гуманитарную помощь, но была задержана израильскими военными в нейтральных водах.

Фотограф с длинными волосами, хрупким телосложением и мягкими чертами лица не вписывается в традиционные представления о "мужественности", что вызвало бурю негативных комментариев. Под публикацией источника в Instagram пользователи оставляли саркастические и оскорбительные комментарии:

"Кто из них парень?"

"Надеюсь, они не размножаются..."

"Она пыталась попасть в Мордор и привезла оттуда Орка!"

"Из них получатся прекрасные маленькие гоблины".

"Наверное, грустно всегда выглядеть как женщина-хоббит".

"Возможно, теперь она не будет такой злой".

"Он похож на эльфа, подходящий для нее. Фантастическое существо".

Несмотря на это, Грета, похоже, игнорирует подобные нападки. По словам очевидцев, Крис выполняет роль не только фотографа, но и охранника – именно он защищал девушку в аэропорту от слишком назойливых журналистов и сторонников.

Известно, что Кеббон активно участвует в протестах вместе с Тунберг, в том числе в Великобритании. В 2024 году он вместе с ней предстал перед судом в Лондоне – им инкриминировали нарушение общественного порядка во время акции против нефтегазовых корпораций. Обоих тогда оправдали. В соцсетях Крис публикует сообщения в поддержку экологических и антикапиталистических идей, призывает к физическому сопротивлению корпорациям и прямо говорит о необходимости радикальных действий, если мир хочет сохранить природу.

О личной жизни Кеббона известно немного. Он живет в пригороде Стокгольма – Лилехольмене, где также живет и Тунберг. Учился в престижной швейцарской школе Lycée Français St-Louis, а в детстве жил с семьей в Сирии, Ливане и Марокко. Его отец, Эрик Кеббон, руководит компанией, которая занимается созданием цифрового контента. Крис имеет опыт серфингиста и путешественника, хорошо говорит по-французски и активно занимается документированием протестного движения.

Сейчас именно его фотография с Гретой на яхте с палестинским флагом стала символом последней миссии активистки. По словам знакомых, он был с ней на Сицилии и поддерживал на протяжении всей подготовки к плаванию в Средиземном море.

Официально ни Грета, ни Крис не комментируют свои отношения. Однако журналисты и общественность все больше обращают внимание на их близость.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дональд Трамп отреагировал на поездку Тунберг в сектор Газа и дал ей "совет". Лидер США также назвал активистку "странным" и "злым" человеком.

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