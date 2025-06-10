'Злой человек': Трамп отреагировал на поездку Тунберг в сектор Газа и дал ей 'совет'

Президент США Дональд Трамп высмеял экоактивистку Грету Тунберг после инцидента с остановкой Израилем в международных водах судна, на котором она с единомышленниками ехала в Газу с гуманитарным грузом. Лидер Америки назвал Тунберг "странным" и "злым" человеком.

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Трамп, который сам никогда не отличался невозмутимостью, также посоветовал активистке "пойти на курсы по управлению гневом". Об этом пишет издание Тһе НіІІ.

После инцидента с задержанием судна с Гретой Тунберг на борту израильскими военными Трамп решил дать оценку личности экоактивистки и взялся давать ей советы.

"Она странный человек. Она молодой злой человек. Она точно другая. Я думаю, что ей нужно пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее", – сказал Трамп журналистам, когда ему адресовали вопрос о Тунберг.

Напомним, 9 июня в Израиле заявили о задержании судна Madleen, которое шло по Средиземному морю и направлялось в сектор Газа якобы для того, чтобы доставить в анклав гуманитарную помощь. На его борту находилась известная экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 человек. В МИД Израиля назвали корабль "селфи-яхтой со знаменитостями".

Ссылаясь на то, что морская зона у побережья Газы "закрыта для несанкционированных судов в соответствии с законной морской блокадой, соответствующей международному праву", израильские военные сопроводили судно к побережью Израиля. "Все пассажиры "селфи-яхты" в безопасности и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу закончено", – прокомментировали финал истории во внешнеполитическом ведомстве страны.

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