Как выглядела Шеннен Доэрти перед смертью: последние фото актрисы

Звезда сериалов "Все женщины – ведьмы" и "Беверли-Хиллз 90210" Шеннен Доэрти, скончавшаяся 13 июля после длительной борьбы с онкологией, часто встречалась с близкими друзьями в конце своего лечения. Последнее фото актрисы было сделано 16 июня, когда она в компании Криса Кортаццо и близкой подруги завершила ужин в одном из ресторанов.

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Несмотря на тяжелое состояние, знаменитость выглядела счастливой и спокойной, пишет Daily Mail. Снимки, на которых Шеннен Доэрти находилась в дружеских объятиях Криса Кортаццо, можно увидеть здесь.

На фото трое друзей вышли на короткую прогулку по улицам Калифорнии. Американка была одета в комфортную одежду пастельных цветов. Для встречи она выбрала синие брюки клеш, объемную футболку с пуговицами, газетную шляпу и легкую обувь. На фото, сделанном в день последнего публичного появления звезды сериала "Все женщины – ведьмы", Шеннен Доэрти держала в руках большой бумажный пакет.

Один из ближайших друзей знаменитости болезненно отреагировал на смерть артистки, поделившись любимыми общими фото в своем Instagram.

"Моя любимая подруга, мое сердце! Какими воспоминаниями и смехом мы делились во время этого путешествия! Ты была моим защитником, моим лучшим другом и моей божественной женой. Мое сердце разбито. Я люблю тебя навсегда, моя милая, дорогая подруга", – написал Крис Кортаццо.

После 9-летней борьбы с раком молочной железы жизнь Шеннен Доэрти оборвалась на 53-м году. В 2023-м болезнь начала прогрессировать, а метастазы распространились сначала на мозг, затем на кости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, чем удивляла Шеннен Доэрти, которой не стало после тяжелой болезни.

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