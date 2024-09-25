Как сейчас живет звезда 'Легенды о княгине Ольге' Людмила Ефименко, которую терпеть не могла российская пресса

Сегодня, 25 сентября, Заслуженная артистка Украины, актриса и кинорежиссер Людмила Ефименко отмечает 73-летие. Звезда культового фильма "Легенда о княгине Ольге", режиссером которой выступил ее муж Юрий Ильенко, до сих пор остается музой отечественного кино.

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В прошлом году ленту показали в рамках фестиваля Миколайчук OPEN. Однако зрителей ожидал необычный показ, ведь герои "Легенды о княгине Ольге" заговорили на украинском, а не на русском, как в оригинале.

Ефименко рассказала в интервью Marie Claire, что перевести произведение на родной язык ее любимый хотел еще давно. Однако удалось это сделать только в 2023 году, когда уже не было ни Ильенко, ни Миколайчука, ни Сердюка и других. А актриса имела возможность дюблировать свою героиню.

По имеющимся данным, в советское время к фильмам украинского производства делали две озвучки – на русском и на государственном. Впрочем, отметила звезда, фильм "Легенда о княгине Ольге" стал исключением. Актриса объяснила, что на русском снимали, чтобы кино утвердили в Москве, а уже потом национальная студия занималась переводом на родной язык.

"Фильм "Легенда о княгине Ольге" был первым случаем на студии Довженко, когда не позволили сделать озвучку на украинском, потому что в Москве руководитель Госкино СССР сказал: "Зачем это делать?". По его мнению, во времена киевских князей украинского языка не было. Это были российские фейки о нашей культуре, языке, истории", – рассказала Ефименко.

Артистка вспоминает, как фильм приняли в Советском Союзе: "Когда "Легенда о княгине Ольге" вышел на экраны, он вошел в тройку самых кассовых фильмов СССР". Несмотря на популярность фильма, российская пресса "уничтожала" украинских актеров. "Именно кино хвалили, а меня ругали. Знали, что это будет больно для Юры. Но он был закаленный. Всегда говорил: "Пусть пишут, что угодно, лишь бы фамилию писали правильно". А меня позорили, и ему это было больно. Он видел, как я переживаю", – вспоминает актриса.

Ефименко добавляет: в Москве не могли простить и принять тот факт, что режиссеры и актеры из других студий могли сделать такое кино, где четко вырисовывается яркое национальное лицо. Кроме того, фильм был участником международных фестивалей, куда отечественные звезды редко приглашались. Россияне не могли смириться с таким признанием украинского кино.

Людмила Ефименко вышла замуж за Юрия Ильенко и родила двух сыновей: Филиппа – актера, продюсера, бывшего Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино; и Андрея – политика, народного депутата Украины VII и VIII созывов, кандидата в должность мэра Киева на выборах 2020 года. 73-летняя актриса входит в Национальный союз кинематографистов Украины, а в 2021 году была награждена Орденом княгини Ольги III степени.

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