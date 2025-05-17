Как проголосовать за Украину на Евровидении: пошаговая инструкция для украинцев за рубежом

17 мая в 22:00 начнется финал Евровидения 2025, в котором некоторые украинцы смогут помочь своему представителю набрать как можно больше баллов. Главное музыкальное событие Европы в этом году проходит в Швейцарии, а на OBOZ.UA можна следить за событиями в реальном времени.

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Украину представляет группа Ziferblat. В финале они будут выступать под номером 7, но поддержать голосом коллектив могут только украинцы с иностранным мобильным оператором. OBOZ.UA рассказывает, как это правильно сделать.

По правилам песенного конкурса, голосовать за участника от своей страны нельзя.

Однако украинцы, которые находятся за границей и пользуются мобильными операторами других стран, могут отдать свой голос за Ziferblat через SMS, на сайте или в официальном приложении.

Как проголосовать украинцам за рубежом

Проголосовать можно через официальное приложение "Eurovision", которое доступно к загрузке на Android, iOS и Windows. В приложении можно не только голосовать, но и получить эксклюзивное видеообращение от артистов.

Голосование через официальный сайт – ESC.vote

Зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе (так называемый Rest of the World или "Остальной мир"), могут проголосовать онлайн на сайте esc.vote.

Голосование с помощью звонка или SMS (для стран-участниц)

Во время трансляции каждый национальный вещатель покажет номера телефонов и короткие инструкции для голосования. Этот вариант доступен только в странах, которые участвуют в конкурсе. Украинская диаспора может воспользоваться этой возможностью, чтобы поддержать Ziferblat.

Когда голосовать

Голосование для стран-участниц начнется перед исполнением первой конкурсной песни. Продлится оно в течение всех выступлений и еще 40 минут после последней конкурсной песни.

Зрители из стран, которые не участвуют в финале, имеют возможность проголосовать с 00:00 в день финала 17 мая. Линии голосования ненадолго закроются после начала прямой трансляции и снова откроются с началом трансляции первой песни. О завершении сообщат ведущие шоу.

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