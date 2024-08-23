"Как он целуется..." Алина Шаманская показала себя до пластики и призналась в отношениях с известным украинским певцом
Украинская блогер и журналист Алина Шаманская впервые рассказала о своих отношениях с популярным певцом. 36-летняя интернет-знаменитость призналась, что имела роман с бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Вадимом Олейником еще до того, как изменила свою внешность.
Деталями личной жизни девушка поделилась во время интервью для проекта ТСН "Наедине". Она отметила, что поцелуи с бывшим избранником были "лучшими в ее жизни".
По словам Алины Шаманской, с певцом они познакомились во время ее работы на телеканале "Tonis". Она брала интервью у Вадима Олейника о его домашнем любимце, собачке джек-рассел-терьере Челси. Блогерша вспоминает, что впервые встретилась с артистом еще до пластических операций и "была настоящей".
"У меня не было с ним абсолютно никакого флирта. У меня куча звезд, каждый день я работала. Но после съемки он попросил у меня номер телефона, сразу вечером написал и пригласил на свидание", – рассказала журналистка.
Она отметила, что отношения с одним из самых популярных в то время артистов были очень хорошими. Пара посещала различные заведения и хорошо проводила время вместе. Однако больше всего интернет-знаменитости запомнились поцелуи с исполнителем: "Если бы меня спросили о лучшем поцелуе в жизни, это был опыт с Вадимом Олейником".
Автор подкаста "Розлючена" призналась, что им приходилось скрывать отношения, ведь в то время группа "ДиО.фильмы" находилась на пике славы, а большое количество девушек были влюблены в Вадима Олейника и Владимира Дантеса. Когда пара приходила в какое-нибудь заведение или на дискотеку, все просто таращились на них, чтобы понять: кто находится рядом со звездой.
Алина Шаманская отметила: недавно встретилась с бывшим избранником. Они хорошо провели время, вспомнили прошлые романтические отношения и строят свою жизнь отдельно.
"У него есть девушка. Он очень счастлив сейчас. А я больше не вижу Олейника рядом с собой. Он классный, но это не моя история. Мне нужен другой мужчина", – поделилась блогер.
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