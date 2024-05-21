Как не Кончита Вурст, так Nemo. Президент Турции назвал Евровидение позором и угрозой традиционной семье

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган подверг критике песенный конкурс Евровидение. По мнению политика, мероприятие поощряет "гендерную нейтрализацию" и угрожает понятию традиционной семьи.

Об этом сообщает The Guardian. В речи после заседания кабинета министров Эрдоган назвал участников конкурса "троянскими конями социальной коррупции" и сказал, что его правительство было правым, не допуская Турцию на общеевропейский поп-конкурс с 2012 года.

Слова президента страны очевидно были связаны с победителями Евровидения – швейцарскими исполнителями Nemo, которые позиционируют себя как небинарная особа. Триумф артистов стал радостной новостью для ЛГБТК+ сообщества.

"На таких мероприятиях невозможно встретить нормального человека", – сказал Эрдоган, чья партия "Справедливости и развития" уходит корнями в исламское движение Турции, а правительство в последние годы стало менее толерантным к правам квир-людей.

"Мы все хорошо понимаем, какое правильное решение мы приняли, удержав Турцию от позора на Евровидении в течение этих 12 лет", – сказал он.

Певица Bukt Bengisue, представлявшая страну в 2002 году, прокомментировала слова политика, выразив свое возмущение. "Песенный конкурс Евровидение очень важен для продвижения стран, вы продвигаете себя и свою страну так, как хотите. Прекратите отчуждать людей", – написала она на своей Instagram-странице.

Турция дебютировала на песенном конкурсе в 1975 году. С тех пор турецкие представители вышли на сцену Евровидения 34 раза. Лучший результат для страны принесла поп-певица Сертаб Эренер в 2003 году, заняв первое место с песней "Everyway That I Can".

Однако в 2012 году местный вещатель TRT официально объявил о прекращении участия Турции в песенном конкурсе. Причиной решения стало несогласие с правилами, в частности, недовольство системой голосования и статуса стран "Большой пятерки", которые автоматически проходят в финал.

Другие данные свидетельствуют о том, что власти Турции были возмущены победой австрийского участника в 2014 году – Кончиты Вурст. Исполнитель вышел на сцену в платье и с темной бородой.

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