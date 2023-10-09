Как две капли: 10 знаменитостей, у которых есть 'двойники' из прошлого. Фото

Одно дело – выглядеть как кто-то из членов семьи, а другое – походить на людей, которые жили десятилетия и даже столетия до вашего рождения. Так, есть знаменитости, которые имеют "двойников" из далекого прошлого. Хотя при этом у них нет общих предков. Чудеса генетики существуют! А может, и реинкарнация тоже.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие персоны были "копиями" звезд современности. Имена некоторых из них вы прекрасно знаете: они в свое время были такими же (а то и более!) известными.

1. Томми Ли Джонс

Американский актер Томми Ли Джонс поразительно похож на 17-го президента США Эндрю Джонсона, который ушел в мир иной в 1875 (т.е. за 71 год до рождения кинозвезды). Эти двое на фото имеют схожие прически, овалы лиц, разрез глаз, формы носов и губ.

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2. Хью Грант

Английский актер Хью Грант тоже имеет своего "двойника" из прошлого. И вы его просто не можете не знать. Это выдающийся ирландский англоязычный поэт, драматург и прозаик Оскар Уайльд. Если изменить у Хью прическу и чуть-чуть наложить грим на губы, сделать их немного больше, то он точно смог бы сыграть легендарного писателя в биографической ленте.

3. Эллен Дедженерес

Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес имеет "двойника" противоположного пола. Речь идет об американском писателе, мыслителе и натуралисте Генри Дэвиде Торо. Глаза, нос и овал лица невероятно похожи. Что ж, теперь легче представить, как бы знаменитость выглядела, если бы родилась мужчиной.

4. Джон Траволта

Американский актер и певец Джон Траволта – "копия" неизвестного мужчины, чье фото, сделанное в 1860 году, было выставлено на аукционе eBay. Тогда многие пользователи интернета заметили удивительное сходство между незнакомцем и актером, утверждая, что это и есть реинкарнация, которая еще не доказана научно.

5. Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный своей ролью Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", похож на американского фолк-музыканта Вуди Гатри. Даже сложно поверить, что на фото ниже изображены разные люди, которые жили в разные времена. Вуди не стало в 1967 году, а Люка – в 2019 году.

6. Квин Латифа

Американская певица, рэпер, актриса и модель Квин Латифа выглядит так же как афро-американская писательница, фольклорист и антрополог Зора Нил Герстон. Единственное, по чему их безошибочно можно различить – стиль одежды.

7. Дональд Трамп

45-й президент США Дональд Трамп похож на американского генерала, командующего Третьей армией США во время Второй мировой войны, Джорджа Смита Паттона. Взгляните на их фото. Сравните их взгляды и в целом черты лица. Сложно найти существенные отличия.

8. Николас Кейдж

Американский актер Николас Кейдж имеет своего "двойника" из прошлого. Это солдат времен гражданской войны. К сожалению, в сети есть только одна фотография военного – сделана в 1870 году. У этих двух схожие черты лица, наличие усов и даже прическа подобна. Лишь слегка отличается форма носа и бровей.

9. Джордж Клуни

Похоже, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни решил покорить мир кино, как это в свое время сделал его "двойник" американский актер Кэри Грант. У обоих харизматичный взгляд, почти одинаковые овалы лица и прически, а еще – подобная любовь к классическому стилю одежды.

10. Мэттью МакКонахи

Американский актер, сценарист, режиссер и продюсер Мэттью МакКонахи, кажется, в прошлой жизни (если она существует) был военным. Иначе как объяснить поразительное сходство между ним и мужчиной на фото слева? Даже стрижка бороды почти идентична.

Ранее OBOZREVATEL писал о Владимире Зеленском, Сергее Бабкине и других украинских знаменитостях, у которых есть звездные "двойники".

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