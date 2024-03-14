'Извини, но я буду говорить по-украински'. Актер Александр Рудинский открестился от всего русского, Маша Ефросинина его поддержала

Актер и звезда "Перших ластівок" Александр Рудинский после начала полномасштабного вторжения решил оставить свою любовь к русской культуре в прошлом, а ныне общаться исключительно по-украински. Своей преданностью он благодарен преподавательнице в университете, резко реагировавшей на любой звук, произнесенный на языке страны-агрессора. В ответ на позицию актера блогерша Маша Ефросинина отметила, что прошлая русскоязычная карьера для нее странная и необычная.

Несмотря на постоянное общение на языке страны-агрессора до 24 февраля 2022 года, Рудинский рассказал в YouTube-интервью "Экзамен. Новая реальность", что своего 3-летнего сына Петра еще с рождения учил украинскому и этим очень доволен.

"Говорю на украинском языке исключительно. Ребенок говорит на украинском языке. Мы с ним всегда говорили на украинском. С рождения. А сейчас я в быту говорю, всюду. Привык. Думаю на украинском", – рассказал актер о своих успехах.

Маша Ефросинина поддержала Рудинского, хотя раньше и сама общалась исключительно на русском и даже защищала язык для бытового использования: "Я свои интервью на русском смотрю и мне странно".

В частности, актер добавил, что даже в диалоге с русскоговорящими друзьями не может несколько слов связать на языке окупантов.

"Мне тяжело даже если друзья из Николаева звонят. Я не могу переходить [с языка на язык]. Ко мне в гости приезжают друзья из Николаева, я говорю: "Старик, извини, но я буду говорить по-украински", – вспомнил он.

Рудинский благодарен любовью к родному языку преподавательнице из университета, которая остро реагировала на русские слова.

Когда я учился в театральном, у нас языковой режим был. У нас преподавательница со сценического языка была и она воспитывала так, что мы только на украинском языке общались, несмотря на то, откуда ты, из какого региона. Только украинский язык. Если она слышала нотки русского – это крик. Я ей очень благодарен за это. И плюс я играю кино и театр исключительно на украинском языке, и мне очень повезло, что обычно все проекты до полномасштабного вторжения были на украинском. Я очень мало играл на русском", – сказал актер.

Сейчас он в свои 27 лет, кроме актерской карьеры, учительствует – преподает актерское мастерство в университете. Рудинский утверждает, что получает кайф от работы со студентами и даже чувствует себя на несколько лет младше.

"Меня пригласили. Актерское мастерство (преподаю. – Ред.). Третий преподаватель на курсе. Мы играли "Калигулу" с Еленой Анатольевной [Хохлаткиной] и она спросила: "Хотел бы преподавать?" Я обдумал и сказал, что да, мне это интересно. Я просто сходил к ним на экзамен по мастерству второго курса, посмотрел, в каком состоянии они (студенты. – Ред.) вообще, какие они, потому что мне интересно было, и они зажгли мое сердце и я решил прийти к ним. Я согласился и ни единого раза об этом выборе не пожалел. Это такая энергия. Я вместе с ними чувствует себя студентом, я продолжаю учиться", – с энтузиазмом выразился он.

Впрочем, несмотря на преданность украинской культуре, Рудинский все же в работе и преподавании использует несколько приемов российского актера Чехова Михаила, за работами которого той учился еще в университете. О своем поступке он не жалеет, потому что это важно для "расширения мировосприятия – знать больше методов, как получить результат".

"Я клянусь, я забыл о том, что я видел, и читал, и слушал, все, что связано с Россией. Я в быту не привожу каких-либо примеров, цитат. А раньше это у меня было сполна – цитировать какой-нибудь спектакль, или какую-то актерскую работу. Я только этим и жил. А потом просто оп, и исчезло", – признался актер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за давней русскоязычной карьеры Маши Ефросининой упрекнула певица Кристина Соловой. В ответ блогерша призвала общество "не разводить срачи", а принять факт, что это когда-то было.

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