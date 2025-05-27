Известный одесский шоумен Олег Филимонов выступил против сноса памятников Александру Пушкину

Одесский шоумен, актер и бывший депутат городского совета Олег Филимонов публично высказался против сноса памятников Александру Пушкину, которые, в частности, остаются в городе, несмотря на активные процессы дерусификации. Свою позицию Филимонов объяснил не политическими мотивами, а убеждением в мировой ценности творчества поэта, которого он назвал "гением не только России, а всего человечества".

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Его оправдания прозвучали в разговоре с одесским русскоязычным блогером Сергеем Корниевским. Он подчеркнул, что творчество Пушкина давно вышло за пределы русской культуры.

"Пушкин – это величайшее достояние человечества. Это не достояние России, а той же Одессы, в которой он провел какое-то время, в силке, между прочим", – попытался убедить Филимонов.

Он добавил, что произведение Пушкина "Евгений Онегин", по его словам, переведено практически на все языки мира и является частью учебных программ филологических факультетов самых престижных университетов.

"Я тогда жил в Одессе пристальной" – сразу говорит о том, что такой город существует в мире. И это продвижение нашего города. Я не говорю о том, что он совсем гениальный поэт. Гениальный – здесь не получится каких-то споров. Причем не только поэт, а и прозаик гениальный, понимаете?", – добавил Филимонов, акцентируя на важности упоминания об Одессе в одном из главных произведений поэта.

Шоумен также провел параллели между Пушкиным и мировыми классиками литературы. "Я бы хотел у этих людей спросить, а что мне конкретно сделал Шекспир, Сервантес, Гарсия, Дюма?", – заметил он, имея в виду, что ни один из выдающихся артистов прошлого якобы не должен быть оценен исключительно по национальному признаку.

По словам Филимонова, Пушкин сыграл важную роль и в его личной жизни. Он рассказал, что его внуки вырастали на стихах и сказках поэта, в частности на "Сказке о царе Салтане" и "Лукоморье". "Для меня Пушкин – это часть моей жизни", – подчеркнул артист.

Еще в 2024 году глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что памятник Пушкину на Приморском бульваре будет демонтирован. По его словам, соответствующее распоряжение уже подписано, и памятник включен в список монументов, которые подлежат сносу.

Памятник Пушкину в Одессе был установлен в 1887–1889 годах и стал одним из самых известных архитектурных памятников на Приморском бульваре. Еще до полномасштабного вторжения России местные активисты призывали к его сносу как символа колониального прошлого. В то же время в августе 2024 года мэр города Геннадий Труханов заявлял, что демонтаж этого памятника невозможен, ведь он внесен в мотивационное досье Одессы для ЮНЕСКО как объект культурного наследия.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Филимонов досрочно сложил мандат депутата Одесского городского совета. Его решение поддержали коллеги, а после речи присутствующие в зале почтили его бурными аплодисментами, вставая со своих мест.

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