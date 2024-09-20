Подписаны все предписания: в Одессе демонтируют памятник российскому поэту Пушкину

В Одессе демонтируют памятник российскому поэту Александру Пушкину, построенному еще в 1887-1889 годах на Приморском бульваре. Соответствующее решение уже закреплено документально.

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Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью проекту "Города силы". Комментируя переименование улиц, он назвал эту инициативу крайне необходимой.

Тогда журналистка Алина Шаманская спросила его, планируют ли в Одессе сносить памятник Пушкину.

"Да, он также в распоряжении, подписан по его сносу. Сегодня разошлись все письма по сносу таких памятников", – ответил он.

Руководитель ОВА обратил внимание, что хоть на памятнике и содержится надпись "А. С. Пушкину. Граждане Одессы", прямо напротив можно увидеть разрушенное здание морвокзала – беду, Россия принесла украинским гражданам.

"Разбмблене... Мы сразу понимаем, что они принесли нам беду... Я много раз выезжаю на выезды, много раз видел тела взрослых и детей. О чем мы можем говорить?" – сказал он.

Памятник Пушкину в Одессе

Памятник был построен в 1887-1889 годах на Приморском бульваре Одессы. До и после начала полномасштабного вторжения России одесситы и другие активисты потребовали от власти снести этот памятник.

Аргументировалось это тем, что монумент является символом русской оккупации. Местные власти отвергали такие заявления.

23 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Пушкину в городе нельзя сносить, поскольку он внесен в реестр ЮНЕСКО.

"Сегодня приходят любые делегации европейские, европейские туристы, - они знают, кто такой Пушкин, и говорят, что он был, работал, написал какие-то свои произведения. Он был здесь, кстати, в ссылке. Плюс когда мы подавали в ЮНЕСКО наше мотивационное досье, мы же отмечали, и об этом знают в ЮНЕСКО, что это культурное наследие", – сказал он.