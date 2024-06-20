Известная бьюти-блогер из Туниса неожиданно скончалась во время отпуска на Мальте. Фото

Популярный блоггер из Туниса Фара Эль-Кади внезапно скончалась "от сердечного приступа" на яхте во время отпуска на Мальте. Инфлюэнсеру было 36 лет.

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За несколько часов до трагедии Фара Эль-Кади, которая была еще и квалифицированным архитектором, опубликовала свои фотографии на борту стоящей на пристани лодки. А вскоре ее обнаружили на яхте в восточной стороне острова без сознания, пишет Daily Mail.

Фара Эль-Кади была срочно доставлена ​​в больницу Матер Деи в портовом городе Мсида, однако спасти ее не удалось. По предварительным выводам медиков у блоггера произошол "сердечное приступ". Однако еще будет проведено вскрытие и начато судебное расследование по установлению причины смерти женщины.

Первой подняла тревогу об исчезновении подруги еще одна тунисский инфлюэнсер Сулейма Гнейния, живущая на Мальте. Она долго не могла дозвониться к Эль-Кади и сообщила об этом полицию.

"Фара действительно была прекрасным человеком, известным своей добротой, щедростью и теплом. Ее положительный дух взволновал всех, кто имел честь знать ее", – сказала о коллеге Сулейма.

Фара Эль-Кади, которая была квалифицированным архитектором и работала в компании Key Concept, была признана одной из самых популярных и влиятельных личностей Туниса. Она также активно использовала платформу в Instagram для продвижения своего модного бренда Bazarbyfaf среди своих 1,1 миллиона подписчиков.

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