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Известная бьюти-блогер из Туниса неожиданно скончалась во время отпуска на Мальте. Фото

Инна Василюк
Шоу Oboz
2 минуты
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Известная бьюти-блогер из Туниса неожиданно скончалась во время отпуска на Мальте. Фото

Популярный блоггер из Туниса Фара Эль-Кади внезапно скончалась "от сердечного приступа" на яхте во время отпуска на Мальте. Инфлюэнсеру было 36 лет.

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За несколько часов до трагедии Фара Эль-Кади, которая была еще и квалифицированным архитектором, опубликовала свои фотографии на борту стоящей на пристани лодки. А вскоре ее обнаружили на яхте в восточной стороне острова без сознания, пишет Daily Mail.

Известная бьюти-блогер из Туниса неожиданно скончалась во время отпуска на Мальте. Фото

Фара Эль-Кади была срочно доставлена ​​в больницу Матер Деи в портовом городе Мсида, однако спасти ее не удалось. По предварительным выводам медиков у блоггера произошол "сердечное приступ". Однако еще будет проведено вскрытие и начато судебное расследование по установлению причины смерти женщины.

Известная бьюти-блогер из Туниса неожиданно скончалась во время отпуска на Мальте. Фото

Первой подняла тревогу об исчезновении подруги еще одна тунисский инфлюэнсер Сулейма Гнейния, живущая на Мальте. Она долго не могла дозвониться к Эль-Кади и сообщила об этом полицию.

"Фара действительно была прекрасным человеком, известным своей добротой, щедростью и теплом. Ее положительный дух взволновал всех, кто имел честь знать ее", – сказала о коллеге Сулейма.

Известная бьюти-блогер из Туниса неожиданно скончалась во время отпуска на Мальте. Фото

Фара Эль-Кади, которая была квалифицированным архитектором и работала в компании Key Concept, была признана одной из самых популярных и влиятельных личностей Туниса. Она также активно использовала платформу в Instagram для продвижения своего модного бренда Bazarbyfaf среди своих 1,1 миллиона подписчиков.

Известная бьюти-блогер из Туниса неожиданно скончалась во время отпуска на Мальте. Фото

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