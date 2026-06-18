Изучает украинский язык и публично говорит о войне: почему Максим Галкин, которому исполнилось 50 лет, стал "костью в горле" для россиян

18 июня российскому пародисту Максиму Галкину исполнилось 50 лет. Благодаря своей харизме и уникальному чувству юмора артист построил успешную карьеру и стал кумиром для огромной аудитории, однако после 24 февраля 2022 года потерял большую часть своих поклонников из России. Шоумен публично встал на сторону Украины в войне и не боится освещать последствия террористической политики Кремля, чем неоднократно доводил россиян до истерики.

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Из-за такой позиции Галкина даже внесли в список так называемых "иностранных агентов", однако это "наказания" никоим образом не повлияло на поступки пародиста. Почему знаменитость стал "костью в горле" для россиян – читайте в материале OBOZ.UA.

Максим Галкин выразил поддержку Украине еще в первые дни большой войны, однако в последние годы его позиция становится все более четкой. Так, например, 24 февраля 2025-го, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны, юморист опубликовал эмоциональный пост в своих социальных сетях, в котором подчеркнул: долгое время без устали пытается заставить россиян осознать трагедию, которую они принесли на украинскую землю.

"Три года назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Бесконечные дни горя и смертей, разрушенных украинских городов и изуродованной природы... Все это время я стараюсь поддерживать украинцев в их беде, пытаюсь привести в чувство своих соотечественников... Не знаю, что писать сегодня... Где найти слова утешения и надежды? Помянем погибших, помянем павших за свою землю и будем бороться за живых", – отметил шоумен.

Тогда в комментариях под постом граждане РФ успели "блеснуть" умом и заявили, что Галкин якобы "не достоин" страны-агрессора. Еще больше россияне впали в истерику, когда шоумен отреагировал на террористический обстрел Сум оккупантами. В Вербное воскресенье 2025 года вражеская армия нанесла удар баллистическими ракетами по центру города, что унесло жизни десятков людей. Шоумен выразил соболезнования всем пострадавшим, в ответ на что россияне, не добирая слов, начали его критиковать.

Знаменитость не оставил без внимания и сложную гуманитарную ситуацию в Украине, которая возникла зимой прошлого года из-за массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Пародист вышел на связь в соцсетях и подчеркнул: "Украина замерзает. После последних российских обстрелов энергосистема парализована, особенно в Киеве, люди мерзнут в домах, тысячи домов остались без света и тепла. Не все до конца понимают масштаб техногенной и гуманитарной катастрофы".

Помимо освещения последствий кровавой политики Кремля, Максим Галкин неоднократно удивлял аудиторию своим прекрасным владением украинским языком. Во время фестиваля Laima RendezVous в Латвии артист пообщался с журналисткой из Украины и рассказал, что изучает наш родной язык уже не первый год. Более того, тогда он даже заявлял, что хочет приехать вместе с женой Аллой Пугачевой в Киев, когда представится такая возможность.

Во время гастрольного тура по Эстонии звезда исполнил для поклонников на украинском языке композицию легендарного артиста Степана Гиги – "Цей сон". Тогда Галкин покорил публику своим великолепным произношением и прямо со сцены подчеркнул: постепенно переходит на современную лексику, в частности отказываясь от слов советского периода. Кстати, как признавался юморист, Степан Гига его любимый украинский исполнитель, поэтому трек "Цей сон" нередко становился "изюминкой" его выступлений.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Галкин спел на украинском для Лободы на вечеринке в Дубае.

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