Изменяла и терпела тиранов: певица Lama сделала шокирующее признание о прошлом и неврозах из-за отношений

Украинская певица Наталья Дзенькив, более известная под сценическим псевдонимом Lama, раскрыла, что в прошлом имела довольно бурную личную жизнь. Артистка неоднократно строила отношения с абьюзерами, которые серьезно портили ее нервную систему, и изменяла своим избранникам.

Сейчас знаменитость воспринимает все события как жизненный опыт, который помог ей стать такой, как она есть сегодня. Шокирующее признание о прошлом Lama сделала в проекте "55 на 5".

"Да у меня только одни абьюзеры и были. Я шучу. Но нас девушек, в основном, тянет куда? К тиранам, абьюзерам, чтобы мы прошли какой-то опыт. С "правильными" мужчинами мы не так развиваемся. Оно и не интересно, без экшна. Я бы песен не писала, если бы у меня не было таких отношений. Они убивают твою нервную систему, но так воспитывают, что ты потом понимаешь, каким человек должен быть", – поделилась исполнительница.

Как добавила Lama, отношения с тиранами в прошлом становились главной причиной возникновения у нее неврозов: "Ты связываешься с абьюзерами и не понимаешь, как это все происходит. Это хорошо, что сейчас психологии научилась и уже только так определяю, кто есть кто".

Однако и сама певица раньше не была примером для подражания в отношениях. По словам Lama, она крутила романы на стороне, ведь в тот период жизни имела соответствующий уровень осознанности.

"Было такое (изменяла. – Ред.). Я понимаю, что по-другому это не могло бы быть, потому что в то время моя душа была развита именно на такой период, как тогда был. Я другой не могла быть. Сейчас я бы уже такого точно не сделала, потому что в настоящее время я прошла все эти этапы, поняла, духовно выросла, и все было бы иначе, это точно", – заметила артистка.

