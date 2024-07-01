Ирина Билык публично поддержала KOLA, которая обвинила коллег по шоубизу в ненависти и зависти

Народная артистка Украины Ирина Билык поддержала младшую коллегу по сцене Kola, которая недавно обвинила звезд украинского шоу-бизнеса в зависти и ненависти. Она призвала своих поклонников способствовать распространению релиза исполнительницы.

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Об этом певица написала на личной Instagram-странице. Композитор отметила, что, за долгие годы карьеры, часто сталкивалась с препятствиями от других артистов.

"За 35 лет своей карьеры я неоднократно сталкивалась с такими ситуациями. Каждый релиз – это огромный труд и энергия, вложенные в создание чего-то прекрасного. И когда вместо признания встречаешь препятствия, это очень больно", – написала Ирина Билык.

Заслуженная артистка Украины была возмущена, узнав, что кто-то мешает молодой певице выпустить новый клип, используя интернет-боты. По ее мнению, искусство должно объединять наш народ, а не наоборот.

Ирина Билык отметила, что каждый артист заслуживает уважения и хорошего отношения, поэтому обратилась к своим фанатам с просьбой помочь KOLA: "Призываю всех своих подписчиков поддержать ее релиз, поделиться ее клипом и показать, что добро и честность всегда победят. Давайте поддержим ее, мы ведь все знаем, как это идти к своей цели, несмотря ни на что".

Напомним, что ранее KOLA обвинила коллег из украинскому шоу-бизнеса в "заказе". Артистка считает, что из-за зависти и негативных действий некоторых звезд, ее новый клип достиг недостаточного успеха.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Билык мощно обратилась к Киркорову, который "продал душу дьяволу".

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