Инсайдер рассекретил, кто и почему подталкивает королевскую семью к примирению с принцем Гарри

Королевские инсайдеры утверждают, что принцесса Кейт пытается сгладить острые углы между мужем принцем Уильямом и его родным братом Гарри. Миддлтон поздравила герцога Сассекского с днем рождения, которое было 15 сентября. Как сообщают приближенные источники, королевская особа заметила, насколько сын короля Чарльза скучает по дому.

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Поздравление Гарри появилось на странице принца и принцессы Уэльские в соцсети X, что удивило подданных, пишет Express. "Поздравляем герцога Сассекского с 40-летием!" – говорится в сообщении.

Многие комментаторы восприняли этот пост как неожиданный шаг, учитывая нерешенную напряженность в отношениях между братьями. Однако источник сообщил, что именно Кейт стояла за этим простым сообщением. И, по словам инсайдера, несмотря на то, что она живет в тысячах километров от Гарри, Миддлтон позаботилась о том, чтобы он получил телефонный звонок на день рождения, а также специальный подарок, чтобы отметить его день.

"Кейт была движущей силой поздравления Гарри на день рождения, поскольку она медленно выполняет свой обет восстановить мир и прощение между отчужденным принцем и его семьей, пока не стало слишком поздно, – говорит приближенное к монархам лицо. – Она недвусмысленно сказала Уильяму, что сейчас не время обижаться, ведь они должны показать миру, что любовь и семья являются главными ценностями. Более того, она хотела, чтобы Гарри услышал это послание в его важный день. Для Гарри имело большое значение, что члены королевской семьи, а также Уэльские, прислали это сообщение через социальные сети".

Гарри, живущий в Калифорнии после того, как в 2020 году отошел от дел монархии, провел свой день рождения с герцогиней Сассекской и их детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет. Затем сын короля Великобритании отправился на встречу с близкими друзьями.

Пост с аккаунта королевской семьи, опубликованный ранее в воскресенье, стал первым публичным поздравлением Гарри с днем рождения с 2021 года. Вражда между Гарри и Уильямом разгорелась после того, как 40-летний принц произнес оскорбительные заявления в адрес королевской семьи в телеинтервью Опре Уинфри и в своих противоречивых мемуарах "Запасной".

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