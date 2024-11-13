Инсайдер рассекретил истинную причину развода Хью Джекмана после 27 лет брака: многие знали и молчали

Стали известны новые детали развода актера Хью Джекмана и его бывшей жены Деббори-Ли Фернесс, брак которых длился 27 лет. О голливудском союзе, который считали идеальным, стали ходить разные слухи, в том числе и про измену образцового семьянина.

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В сентябре прошлого года пара сообщила о разрыве, добавив, что как для Джекмана, так и для Фернесс начинается новый этап жизни. Несмотря на благодарность и любовь, сопровождавшие развод экс-влюбленных, по словам блогера-сплетницы Таши Ластиг, идиллию разрушил новый роман мужчины. Об этом сообщает US Magazine.

Инфлюэнсер опубликовала пост в Instagram, где назвала Хью "не таким хорошим парнем, сбежавшим к любовнице". На фоне был изображен 56-летний актер вместе с 45-летней коллегой Саттон Фостер. Видео прокомментировала близкая подруга Деборри-Ли, британская медийница Аманда де Каденет. Она отметила, что Ластиг права в своих предположениях. Кроме того, пост лайкнула сама экс-жена Джекмана со своего тайного аккаунта.

"Отношения Саттон и Хью – это причина, почему Хью и Дэб расстались, – говорит инсайдер, приближенный к Фостер. – Многие на Бродвее знал, и мы не разглашали это, поскольку они оба – очень приятные и замечательные люди. Все уважали их приватность". Источник также добавил, что их роман начался еще до развода звезды в 2023 году. "Сейчас они действительно счастливы", – отметил информатор.

Как заметил инсайдер, Деббора-Ли была последней, кто узнал об интрижке экс-любимого. Джекман не признавался в измене, поэтому супруги хотели уберечь брак, но роман Хью с Саттон продолжался. "Для женщины, которая много лет прожила в браке, а затем узнала, что ее партнер был неверным и недостоин доверия, это ошеломляющий жизненный опыт. Думаю, многие были шокированы тем, что он смог так с ней поступить, особенно учитывая, что она – мать его детей, и они провели вместе три десятилетия своей жизни", – говорится в сообщении источника.

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