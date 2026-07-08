Инна Мирошниченко рассказала, почему сейчас живет на Бали и сколько денег платит за роскошную виллу в джунглях

Блогер и адвокат Инна Мирошниченко, которая уже не впервые проводит длительное время на Бали, объяснила, почему каждый раз возвращается именно на этот индонезийский остров. Она также рассказала, сколько стоит аренда просторной виллы посреди джунглей, где она сейчас живет вместе с четырьмя детьми.

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По словам Инны в интервью Славе Демину, Бали стал для нее местом, где она может восстановить эмоциональные силы после жизни в условиях войны в Украине. Она призналась, что ощущает особую атмосферу острова еще с момента прилета.

"Только выходишь из самолета – и все отпускает. Украина – это место, где сейчас очень тяжёлые энергии. Мы живем в состоянии войны, и это все накапливается. А Бали – это место, где можно сбросить все лишнее, набраться позитива, любви и вернуться домой уже в совершенно другом состоянии", – пояснила Мирошниченко.

Она рассказала, что впервые прилетела на Бали в конце прошлого года всего на десять дней. Тогда она путешествовала одна и даже была уверена, что остров совсем не подходит для семей с детьми.

Однако уже через несколько месяцев ее мнение кардинально изменилось. Когда семья начала искать направление для совместного новогоднего отдыха поближе к Украине, оказалось, что найти комфортабельный отель для шести человек практически невозможно. Большинство отелей предлагали номера максимум для семей формата "2+2", а гарантировать, что несколько номеров будут рядом, также не могли.

Именно поэтому семья решила арендовать виллу. По словам блогера, на Бали это гораздо более популярный формат отдыха, ведь дома полностью оборудованы для проживания: есть уборка, уход за территорией, бассейном и даже возможность пригласить повара.

Сейчас Инна Мирошниченко живет в просторной вилле, расположенной недалеко от джунглей. Она уточнила, что жилье, хотя и не у океана, зато находится в тихом районе, который прекрасно подходит для жизни с детьми.

Блогер также подробно рассказала о ценах на недвижимость на острове. По ее словам, все зависит от района, количества спален, года постройки и удаленности от туристических мест. Самые дешевые варианты можно найти примерно за 500 долларов в месяц, однако для большой семьи они не подходят.

"У нас классная, очень красивая вилла. Стоимость составляет примерно 2,5 тысячи долларов в месяц. Три спальни, бассейн, большая кухня, терраса... – поделилась блогер. – В стоимость входит уборка, обслуживание бассейна и сада. И отдельно можно заказать опцию, чтобы на виллу приезжали готовить".

В то же время жилье у океана стоит значительно дороже. Мирошниченко призналась, что во время поиска рассматривала и такие варианты, однако цены ее удивили.

"Когда мы искали виллу для себя, то где-то 15 тысяч долларов в месяц стоила вилла у океана. И она такая, что ты еще думаешь: ну, ладно. То есть не хочется. А классная, очень красивая вилла – это зависит от того, когда ты бронируешь", – отметила супруга ведущего.

Она также отметила, что проживание в менее туристических районах позволяет существенно сэкономить. По словам Инны Мирошниченко, чем дальше от популярных курортных зон, тем дешевле становятся не только жилье, но и рестораны, услуги и продукты. Например, в отдаленных районах можно пригласить шеф-повара, который приготовит ужин из морепродуктов прямо на вилле менее чем за 100 долларов для большой компании.

Несмотря на длительное пребывание на Бали, муж Инны, телеведущий Тимур Мирошниченко, остался в Украине. По словам блогера, у него очень насыщенный рабочий график, и он не любит длительные отпуска. Если для нее остров стал местом восстановления сил, то мужу достаточно десяти дней отдыха, после чего он стремится вернуться к работе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за отдыха на Бали Инна Мирошниченко разрешила детям месяц прогуливать уроки в школе. Из-за разницы во времени детям пришлось бы сидеть за ноутбуками в 12 часов ночи.

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