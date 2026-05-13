Имел жену-полуукраинку и друзей в Коломые: умер известный советский ведущий Владимир Молчанов, который делал странные заявления об Украине

Умер советский и российский телеведущий Владимир Молчанов, который имел жену-полуукраинку, много лет поддерживал связи с Украиной и рассказывал о друзьях в Коломые. В то же время журналист запомнился и противоречивыми заявлениями об украинской истории – в частности называл Степана Бандеру и Романа Шухевича "нацистскими преступниками".

Видео дня

О смерти телеведущего сообщили российские медиа. По словам его друга, журналиста и писателя Юрия Роста, Молчанов умер после продолжительной онкологической болезни. Ему было 75 лет.

"Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блестящий ведущий телевизионный, честный писатель и мой большой друг. Потеря большая и невосполнимая", – расхвалил Молчанова в некрологе Рост.

Владимир Молчанов был одним из самых известных телеведущих эпохи перестройки. Наибольшую известность ему принесла программа "До и после полуночи", которая выходила на Центральном телевидении СССР с 1987 по 1991 год. Передача стала настоящим прорывом для советского телевидения того времени: в ней показывали большие интервью, репортажи, западную музыку и темы, которые ранее практически не попадали в эфир.

Молчанов также был одним из первых журналистов, которые начали вести информационные программы вместо профессиональных дикторов. В разные годы он работал во "Время", "90 минут", "120 минут", а позже создавал авторские культурные проекты уже на российском телевидении.

Телеведущий неоднократно высказывался об Украине. В интервью газете "День" он заявлял, что не может воспринимать Украину и Россию "как нечто отдельное".

"Мне очень трудно воспринимать Украину и Россию как нечто отдельное. Я не хочу сказать, что не воспринимаю их как отдельные государства, но как нечто отдельное для меня они просто немыслимы. За последний год я уже не раз приезжал в Киев и вот сейчас снова еду. Я абсолютно этого не чувствую. Например, потому что в Киеве я практически не слышу украинской речи на улицах. В Киеве, на Крещатике ко мне подходит очень много людей, безумно дружелюбных и искренних, которые начинают о чем-то со мной разговаривать, расспрашивать о жизни. Конкуренты? Нет. Какие же конкуренты? Россия и Украина просто не могут друг без друга, как мне кажется", – говорил Молчанов.

Также журналист рассказывал, что его жена была "наполовину украинкой, наполовину испанкой", а между украинцами и русскими, по его словам, "не может быть снисходительности".

"Ну а снисходительность – это глупость. Не может быть никакой снисходительности, тем более когда так много смешанных браков. Например, моя жена – наполовину украинка, наполовину испанка. О какой здесь снисходительности может идти речь, когда мы – как артерии, как кровеносные сосуды. И наши дети, и внуки – также", – говорил телеведущий.

В частности, Молчанов вспоминал своих близких друзей из Коломыи Ивано-Франковской области. По его словам, он поддерживал связь с ними почти десять лет.

"Если бы речь шла о моей украинской программе, то я пригласил бы в эфир своих очень близких друзей из западноукраинского города Коломыи Ивано-Франковской области, с которыми я дружу уже почти десять лет. Это рабочие люди с золотыми руками и с вполне открытым взглядом и на Украину, и на Россию, с которыми можно разговаривать по-человечески, без вот этих якобы препятствий, которые разделяют наши две страны", – заявлял журналист.

В то же время Молчанов делал и резкие заявления о деятелях украинского освободительного движения. В интервью Дмитрию Гордону в 2010 году он ответил на вопрос о Степане Бандере и Романе Шухевиче.

"Да, они боролись за Украину, но они боролись нацистскими методами и вместе с нацистами. Эти двое – нацистские преступники, бесспорно. Я в этом убежден. И они виновны в расстрелах и убийствах множества людей", – сказал Молчанов.

Главное из биографии Владимира Молчанова

Журналист родился 7 октября 1950 года в Москве. В молодости профессионально занимался теннисом и даже был чемпионом СССР среди юношей в парном разряде. Позже окончил филологический факультет МГУ, где изучал нидерландский язык.

С 1970-х годов Молчанов работал в советском Агентстве печати "Новости", был корреспондентом в Нидерландах и занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. За книгу "Возмездие должно состояться" он получил литературную премию Максима Горького.

В 1991 году Молчанов публично выступил против действий советской власти во время штурма телецентра в Вильнюсе. Тогда он отказался вести программу "Время" и заявил о выходе из КПСС. Позже журналист говорил, что считает сталинизм и нацизм равнозначными режимами.

После распада СССР Молчанов работал на разных российских телеканалах, создавал документальные фильмы и культурные программы. С 2014 года преподавал в Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино".

В последние годы телеведущий испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 2025 году его несколько раз госпитализировали. 12 мая 2026 года Владимир Молчанов умер в Москве из-за онкологического заболевания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в страшном ДТП погибла российская звезда КВН Елена Рыбалко, которая играла на одной сцене с путинистами Галустяном и Артуром Пирожковым. Смертельный инцидент произошел, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!