Американский журналист из пула президента США Брайан Гленн, который в феврале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие костюма, попросил прощения у украинского лидера. Зеленский метко ответил Гленну.

Этот разговор состоялся во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в понедельник, 18 августа.

Брайан Гленн снова поднял тему наряда Зеленского, заявив, что на этот раз президент Украины прекрасно выглядит в своем костюме.

Журналиста поддержал и президент США. Трамп отметил, что также сказал Зеленскому, что ему идет его костюм.

"Это тот самый (журналист. – Ред.), что в прошлый раз напал на тебя, помнишь?" – сказал Трамп Зеленскому.

Украинский лидер ответил что помнит и обратился к Гленну.

"Однако я сменил костюм, а вы нет. Возможно ваш гораздо дороже", – с юмором сказал он журналисту.

Ответ Зеленского рассмешил присутствующих.

Отметим, что президент США, встречая Владимира Зеленского у входа в Белый дом действительно начал приветствие с того, что похвалил костюм украинского лидера, сказав, что он прекрасно выглядит.

На что Владимир Зеленский также нашелся, ответив Трампу: "Лучшее, что у меня есть".

Напомним, что во время первой встречи президентов США и Украины, еще в феврале этого года, команда американского президента, упрекала украинского лидера, что тот пришел в Белый дом без галстука и пиджака.

А начались эти нарекания после того, как вышеупомянутый Брайан Гленн спросил у Владимира Зеленского, имеет ли тот костюм. Именно Гленн первый обвинил главу украинского государства в "неуважении" к США, после чего эти же "аргументы" использовал уже вице-президент Джей Ди Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, во время саммита на Аляске этот же журналист Брайан Гленн получил в подарок бутылку российской водки от "коллеги" из кремлевского пула. Брайан Гленн был в восторге от такого подарка.

