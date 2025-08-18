"Хорошо выглядите": журналист, напавший на Зеленского из-за костюма, попросил прощения
Американский журналист из пула президента США Брайан Гленн, который в феврале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие костюма, попросил прощения у украинского лидера. Зеленский метко ответил Гленну.
Этот разговор состоялся во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в понедельник, 18 августа.
Брайан Гленн снова поднял тему наряда Зеленского, заявив, что на этот раз президент Украины прекрасно выглядит в своем костюме.
Журналиста поддержал и президент США. Трамп отметил, что также сказал Зеленскому, что ему идет его костюм.
"Это тот самый (журналист. – Ред.), что в прошлый раз напал на тебя, помнишь?" – сказал Трамп Зеленскому.
Украинский лидер ответил что помнит и обратился к Гленну.
"Однако я сменил костюм, а вы нет. Возможно ваш гораздо дороже", – с юмором сказал он журналисту.
Ответ Зеленского рассмешил присутствующих.
Отметим, что президент США, встречая Владимира Зеленского у входа в Белый дом действительно начал приветствие с того, что похвалил костюм украинского лидера, сказав, что он прекрасно выглядит.
На что Владимир Зеленский также нашелся, ответив Трампу: "Лучшее, что у меня есть".
Напомним, что во время первой встречи президентов США и Украины, еще в феврале этого года, команда американского президента, упрекала украинского лидера, что тот пришел в Белый дом без галстука и пиджака.
А начались эти нарекания после того, как вышеупомянутый Брайан Гленн спросил у Владимира Зеленского, имеет ли тот костюм. Именно Гленн первый обвинил главу украинского государства в "неуважении" к США, после чего эти же "аргументы" использовал уже вице-президент Джей Ди Вэнс.
Как сообщал OBOZ.UA, во время саммита на Аляске этот же журналист Брайан Гленн получил в подарок бутылку российской водки от "коллеги" из кремлевского пула. Брайан Гленн был в восторге от такого подарка.
