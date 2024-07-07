'Хочется вылезть на потолок от боли и зуда'. 35-летняя Илона Гвоздева заболела ветрянкой и показала фото

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева заболела ветряной оспой и рассказала, как чувствует себя во время лечения. Во взрослом возрасте перенести эту болезнь становится гораздо тяжелее, а тем более в состоянии вынужденной изоляции.

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У 35-летней победительницы "Танцев со звездами-5", кроме ветрянки, еще и тяжелый период в жизни. Она рассказала в Instagram, что, вероятно, из второго вытекает болезнь хореографа.

"Я заболела ветрянкой. И скажу вам в возрасте 35 лет эта болезнь переносится очень не просто, а порой хочется вылезть на потолок от боли, зуда и вынужденной изоляции. Одна моя знакомая сказала, что ветрянка во взрослом возрасте с точки зрения психосоматики – это следственное действие на подсознательном уровне между тем, что я "хочу делать" и тем, что "необходимо делать", постоянное давление со стороны сообщества людей и их ожидания, расхождение между потребностями моими и потребностями других людей!" – рассказала Илона Гвоздева.

Она объяснила, что в настоящее время ее тело и мозг нуждаются в покое и самоанализе. В частности, танцовщица вспомнила, что последние несколько месяцев происходило немало проблем, "словно кто-то сглазил".

"То есть тело идет в блок и заставляет остановиться, задуматься, вспомнить незакрытые гештальты, не проработанные и не пережитые образы! Стоит все вспомнить, переосмыслить, отпустить и идти дальше жить свою жизнь. И я вполне согласна, потому что за последние три месяца я действительно будто в темно-серой зоне (болезнь детей, авария, болезнь моя, срывы по работе и постоянные палки в колеса с разных сторон), будто кто-то сглазил", – продолжила хореограф.

Илона Гвоздева также рассказала, как чувствует себя: "Всем, кто переживал за мое здоровье, очень приятно. Мне уже легче, как говорится, даже могу уже выйти в кадр лицом. Поэтому всех обняла, всем хорошего тихого вечера".

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