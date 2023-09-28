ИИ показал, как выглядели бы Элвис Пресли, Мэрилин Монро, принцесса Диана и Фредди Меркьюри сегодня. Фото

Развитие искусственного интеллекта помогает людям воочию увидеть то, что раньше они могли только воображать. Этим пользуются и почитатели известных людей, которых уже давно нет в живых.

Американский креативный директор Мика Дайгл с помощью ИИ Midjourney показал, как бы в наше время выглядели Элвис Пресли, Мэрилин Монро, принцесса Диана, Фредди Меркьюри и другие (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Прицесса Диана

Принцессе Уэльской Диане было 36 лет, когда она погибла в автокатастрофе в тоннеле Понт-де-л'Альма в Париже. Утверждается, что она вместе с бойфредом скрывалась от папарацци, но водитель не смог справиться с управлением. Сейчас ей было бы 62 года.

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Фредди Меркьюри

Лидер культовой группы Queen скончался от бронхопневмонии 24 ноября 1991 года. Сейчас он пересек бы отметку в 77 лет.

Курт Кобейн

Фронтмен рок-коллектива Nirvana покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет. Согласно данным полиции, он скончался от огнестрельного ранения. Сейчас ему было бы 56 лет.

Элвис Пресли

Элвис Пресли умер в возрасте 42 года после многих лет злоупотребления отпускаемых по рецепту лекарств. На созданном ИИ портрете предстал 88-летний Пресли.

Мэрилин Монро

5 августа 1962 года домработница Монро заподозрила, что ночью с 36-летней звездой произошло что-то плохое и позвала на помощь ее психиатра. Выломав дверь, Монро нашли уже мертвой из-за передозировки барбитуратами. Сейчас ей могло быть 97 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что британский киномонтажер Дункан Томсен создал серию портретов выдающихся людей прошлого – Иисуса, Клеопатры, Елизаветы І, Наполеона – и попросил алгоритм представить их селфи.

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