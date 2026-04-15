Их не видели много лет: куда исчезли актеры первого украинского хоррора 'Штольня'

13 апреля исполнилось ровно 20 лет с момента премьеры культового фильма режиссера Любомира Кобыльчука "Штольня", который является действительно выдающимся в истории кинематографа Украины. Проект стал первым украинским хоррором, сюжет которого построен исключительно на реалиях нашей страны. В свое время актеры, которые перевоплотились в любознательных студентов, которые во время практики нашли заброшенную штольню и стали жертвами жуткого преследователя, были любимцами аудитории, однако сейчас большинство из них исчезли с радаров.

Видео дня

Далеко не все из звезд хоррора, среди которых Светлана Артамонова, Николай Карцев, Павел Ли, Сергей Стасько, Ольга Сторожук, Вячеслав Василюк, Алексей Забигаев, Любомир Левицкий и Игорь Власов, продолжили сниматься в кино, более того, многие из них исчезли из информационного пространства после премьеры. Где сейчас актеры "Штольни" читайте в материале OBOZ.UA.

Ольга Сторожук

Ольга Сторожук родилась 7 декабря 1984 года в Киеве в семье врачей. Она хорошо закончила среднюю школу, а в 15 лет поехала получать образование в США, ведь выиграла стипендию Американского правительства по программе FLEX. Сторожук закончила Umatilla High School во Флориде. В 2004-м артистка начала работать в ведущем модельном агентстве, а уже через два года попробовала свои силы в индустрии кино.

Впервые зрители увидели Ольгу Сторожук на экранах в роли Кати в хорроре "Штольня". После дебюта актриса появлялась в разножанровых проектах, самыми известными среди которых являются: "По закону", "Лекции для домохозяек", "Женский доктор-3", "Специалисты" и другие. Судя по социальным сетям Сторожук, сейчас она живет в Майами, США, где продолжает сниматься в кино.

Светлана Артамонова

Светлана Артамонова родилась 1 февраля 1990 года. В 2012-м она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, а затем начала работать в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

В кино Артамонова дебютировала в 2003 году, однако более широкую узнаваемость получила благодаря роли Вики в фильме "Штольня". Позже актриса снялась в проектах "Небесные родственники", "Прощеное воскресенье", "Женский доктор-2", а затем исчезла из публичного пространства.

Николай Карцев

Украинские зрители увидели Николая Карцева на своих экранах в роли Профессора в хорроре "Штольня". После участия в ленте он в основном получал второстепенные роли в кинопроектах, однако активно развивался в сфере дубляжа. К сожалению, 6 апреля 2019-го его сердце остановилось.

Паша Ли

После появления в "Штольне" в роли Дэна Паша Ли стал любимцем аудитории и построил довольно успешную карьеру. Он снимался в кинокартинах "Тени незабытых предков", "SELFIEPARTY", "Спецы", а также стал звездой шоу "Х-фактор".

В феврале 2022 года Паша Ли решил отказаться от творческой деятельности, вместо этого стал на защиту Украины с оружием в руках. 25 февраля он присоединился к территориальной обороне ВСУ, но, к сожалению, погиб 6 марта во время жестоких боев под Ирпенем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!