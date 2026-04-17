Хроника изнурительных киевских рассветов: Jamala и Shatur-Gudur презентовали совместный трек

Крымскотатарская группа Shatur-Gudu выпускает новую работу "Yel ve tütün" ("Ветер и дым"), ставшую музыкальной хроникой изнурительных киевских рассветов. Песня, записанная в жанре "крымская альтернатива", посвящена дочери соучредителя группы Сулеймана Мамутова – Амель – и всем родителям, которые научились различать типы ракет по звуку, оберегая сон своих детей.

История создания: Музыка, рожденная из бессонницы

Песня была написана Сулейманом Мамутовым в период интенсивных ночных атак на украинскую столицу, когда неделю за неделей автор почти не имел возможности спать. Война застала Амель в двухлетнем возрасте, а сейчас, когда ей уже пять, ночные перебежки в укрытие стали частью повседневности.

"Это состояние, когда тишина начинает напрягать больше, чем взрывы. Когда отсутствие обстрелов в течение нескольких дней не приносит облегчения, а лишь усиливает предчувствие чего-то более тяжелого. Ты проверяешь мониторинги, пытаясь понять, есть ли смысл засыпать, и в конце выбираешь не спать – чтобы успеть осторожно перенести ребенка в безопасное место так, чтобы он даже не проснулся", – делится Мамутов.

Jamala: "Уникальное произведение и мой первый рок-опыт"

Для Jamala это сотрудничество стало ответом на собственные творческие поиски. Певица, известная своими экспериментами, впервые попробовала себя в рок-звучании, к тому же – на родном крымскотатарском языке.

"Меня недавно в подкасте "Звучит" спросили, какой стиль я еще не испытала. Я сказала, что у меня еще не было рок-истории. И прошло буквально пару недель, как выходит колаба, где я действительно пою рок на крымскотатарском! – делится артистка. – Считаю, что это просто уникальное произведение. Мне очень хотелось попробовать что-то новое именно в тембре, в вокальной подаче. Мне кажется, получилось очень классно, и я очень счастлива, что это именно эта группа и именно такая подача".

Сенсы: Между Крымом и Киевом

Трек рефлексирует не только над физической усталостью, но и над глубоким одиночеством во время обстрелов. Это интимная исповедь о разговорах с ребенком перед сном: о родном Крыме, о семье и о первых взрослых вопросах малышей о жизни и смерти.

Музыкальная составляющая

Звучание трека сочетает фирменный стиль Shatur-Gudur с привлечением приглашённых музыкантов. В частности, инициальное инструментальное соло во вступлении, задающее меланхоличный тон всей композиции, принадлежит авторству сограйтера и музыкального продюсера Lucas Bird. Жанрово работа определяется как "крымская альтернатива" – синтез современного альтернативного звука с культурным кодом автора.

О группе

Shatur-Gudur – музыкальный проект, стоящий у истоков современной крымскотатарской альтернативной сцены и играющий в стиле этнический панк-рок. Является первым и пока единственным, использующим крымскотатарский язык в этом музыкальном жанре. Соучредитель группы Сулейман Мамутов является автором текста и музыки, продолжая через творчество поднимать вопросы идентичности, дома и борьбы за будущее следующих поколений.