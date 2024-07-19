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Христианка, училась в Лондоне. Что известно о дерзкой принцессе Дубая Махре, эпически бросившей мужа через Instagram. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Христианка, училась в Лондоне. Что известно о дерзкой принцессе Дубая Махре, эпически бросившей мужа через Instagram. Фото

Принцесса Дубая Махра, являющаяся дочерью правителя крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах, эффектно разошлась с мужем, опубликовав резкое сообщение в социальных сетях. Ее Высочество состояло в браке с шейхом Мана Бин Мохаммедом Аль Мактумом в течение года. Свадебная церемония новобрачных проходила в 27 мая 2023 года.

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Неожиданным решением, противоречащим указаниям отца, монархиня поделилась в своем Instagram. Несмотря на христианское происхождение, которое принцесса Махра получила от матери, которая является гречанкой, наследница престола приняла мусульманство, правила которого нарушила опубликованным сообщением. Причиной разрыва 30-летняя женщина назвала интерес мужчины другими, пишет UNILAD.

Христианка, училась в Лондоне. Что известно о дерзкой принцессе Дубая Махре, эпически бросившей мужа через Instagram. Фото

"Дорогой муж, поскольку ты сильно занят другими спутниками, я объявляю о нашем разводе", – написала принцесса Махра.

Христианка, училась в Лондоне. Что известно о дерзкой принцессе Дубая Махре, эпически бросившей мужа через Instagram. Фото

Ее Высочество трижды повторило фразу "я расстаюсь с тобой", которая по давней традиции тройного талака, больше не одобряемой ОАЭ, утверждает разрыв супругов. Поскольку эта практика не считается законной, паре придется пройти судебные процессы.

Христианка, училась в Лондоне. Что известно о дерзкой принцессе Дубая Махре, эпически бросившей мужа через Instagram. Фото

Накануне обнародования официального заявления, принцесса Махра опубликовала фото с дочерью, которое подписала: "Только мы вдвоем". К тому же монархиня удалила общие снимки с бывшим мужем.

Христианка, училась в Лондоне. Что известно о дерзкой принцессе Дубая Махре, эпически бросившей мужа через Instagram. Фото

Что известно о принцессе Дубая Махре

Шейха Махра, родившаяся 26 февраля 1994 года, является дочерью правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума и гречанки Зои Григоракос. Детство и юность принцесса провела вдали от роскошных поместий отца. Высшее образование Ее Высочество получило в Лондоне, получив степень международных отношений.

Христианка, училась в Лондоне. Что известно о дерзкой принцессе Дубая Махре, эпически бросившей мужа через Instagram. Фото

Имея греческие корни, шейха Махра исповедовала христианство. Однако, переехав на родину отца, приняла мусульманство и стала 26 наследницей престола. Она является активной защитницей прав женщин и поддерживает местных стилистов ОАЭ.

Христианка, училась в Лондоне. Что известно о дерзкой принцессе Дубая Махре, эпически бросившей мужа через Instagram. Фото

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