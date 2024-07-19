Христианка, училась в Лондоне. Что известно о дерзкой принцессе Дубая Махре, эпически бросившей мужа через Instagram. Фото

Принцесса Дубая Махра, являющаяся дочерью правителя крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах, эффектно разошлась с мужем, опубликовав резкое сообщение в социальных сетях. Ее Высочество состояло в браке с шейхом Мана Бин Мохаммедом Аль Мактумом в течение года. Свадебная церемония новобрачных проходила в 27 мая 2023 года.

Видео дня

Неожиданным решением, противоречащим указаниям отца, монархиня поделилась в своем Instagram. Несмотря на христианское происхождение, которое принцесса Махра получила от матери, которая является гречанкой, наследница престола приняла мусульманство, правила которого нарушила опубликованным сообщением. Причиной разрыва 30-летняя женщина назвала интерес мужчины другими, пишет UNILAD.

"Дорогой муж, поскольку ты сильно занят другими спутниками, я объявляю о нашем разводе", – написала принцесса Махра.

Ее Высочество трижды повторило фразу "я расстаюсь с тобой", которая по давней традиции тройного талака, больше не одобряемой ОАЭ, утверждает разрыв супругов. Поскольку эта практика не считается законной, паре придется пройти судебные процессы.

Накануне обнародования официального заявления, принцесса Махра опубликовала фото с дочерью, которое подписала: "Только мы вдвоем". К тому же монархиня удалила общие снимки с бывшим мужем.

Что известно о принцессе Дубая Махре

Шейха Махра, родившаяся 26 февраля 1994 года, является дочерью правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума и гречанки Зои Григоракос. Детство и юность принцесса провела вдали от роскошных поместий отца. Высшее образование Ее Высочество получило в Лондоне, получив степень международных отношений.

Имея греческие корни, шейха Махра исповедовала христианство. Однако, переехав на родину отца, приняла мусульманство и стала 26 наследницей престола. Она является активной защитницей прав женщин и поддерживает местных стилистов ОАЭ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актриса Шеннен Догерти развелась за день до смерти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!