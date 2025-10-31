'Холостяк' можно не смотреть': мольфар рассказал, найдет ли Тарас Цимбалюк любовь на шоу и как будет выглядеть его будущая избранница

Украинский мольфар Макс Гордеев сделал расклад Таро на любовь актеру и главному герою 14-го сезона реалити "Холостяк" Тарасу Цимбалюку, чтобы узнать, удастся ли ему найти настоящую любовь на шоу. По словам экстрасенса, в будущем знаменитость построит крепкие отношения, но это произойдет не в рамках проекта.

Гордеев отметил, что в финале программы артист выберет одну участницу, которая якобы смогла завоевать его сердце, однако это будет лишь одним из условий контракта с СТБ. Об этом он рассказал в проекте NABARI.

"Будет женщина, это сразу выпадает. Но есть контракт, а вот это иллюзия обмана. Это обман будет, не настоящая любовь. Это же шоу", – сказал мольфар.

В частности, с помощью карт Макс Гордеев определил, какая девушка окажется в финале "Холостяка 14". Он отметил, что избранницей Тараса Цимбалюка станет нежная и эмоциональная девушка, возможно, со светлыми волосами.

И все же в будущем актер встретит свою судьбу. По словам Макса Гордеева, Цимбалюк делает все возможное, чтобы найти себе женщину, но пока не может этого сделать, потому что "очень любит себя".

Услышав слова мольфара, ведущий шоу NABARI сказал: "Получается, что "Холостяка" можно не смотреть. Мы знаем результат".

