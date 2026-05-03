Американский рэпер Flo Rida (Тремар Диллард) 2 мая выступил в Москве в рамках своего первого тура по России. Артист, известный хитами 2000–2010-х, во время концерта неоднократно признавался в "любви" публике, а его приезд сопровождался показательным приемом с максимально стереотипным антуражем.

Видео дня

Как пишут росмедиа, в московском аэропорту музыканта, который прилетел на собственном джете встретили народным ансамблем, аккордеоном и человеком в костюме медведя с балалайкой – "шароварным" набором, который является главным атрибутом "русских традиций". Для "званого" гостя исполнили его хит Low в "народной" версии, а также известную "Калинку" – с завываниями и хоровым пением.

Flo Rida добирался до Москвы около 15 часов с пересадкой. После прилета он пообщался с фанатами прямо возле аэропорта, а затем отправился в отель в центре столицы.

Первый концерт состоялся вечером 2 мая. В сет-листе были главные хиты артиста: Low, Right Round, Whistle, Club Can't Handle Me.

Со сцены рэпер несколько раз заявил "I love you, Moscow" и назвал публику "семьей", будто речь идет об обычном гастрольном маршруте без всякого политического контекста.

Более того, во время исполнения My House в припеве он изменил слова Welcome to my house на Welcome to Moscow, выходил в толпу и взаимодействовал со зрителями.

Отметим, что выступал Flo Rida пьяным, ведь на фото с концерта он держал в руке бутылку ультрапремиальной текилы Patrón Silver.

В Москве запланирован еще один концерт 3 мая, после чего Flo Rida должен выступить в Краснодаре и Новосибирске. Это его первый тур по территории России.

Сам Flo Rida публично не делал заявлений о войне, однако его выступления в России фактически происходят для аудитории страны-агрессора и их экономики, что фактически подтверждает его поддержку войны в Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что экс-участник Deep Purple "продался" Кремлю и опозорился восторженными заявлениями в Москве, пока РФ атакует Украину. Исполнитель, который имеет итальянские корни, убежден, что творчество художников из России и Италии якобы имеет много общих черт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!