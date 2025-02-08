'Гуцулы рулят': Fiїnka удивила жюри Нацотбора 2025 мощным вокалом. Видео

Финалисты Национального отбора на Евровидение 2025 продолжают бороться за возможность представить Украину на международной арене. Свою композицию "Культура" на отечественной сцене исполнила певица Ирина Воспитанник, более известная под псевдонимом FIINKA.

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Артистка поразила звездное жюри своим вокалом, а Екатерина Павленко призналась, что была удивлена энергетикой финалистки. Об этом OBOZ.UA узнал, наблюдая за трансляцией отечественного шоу.

"Я хочу вам сказать, что гуцулы рулят. Сегодня вы раскачали эту сцену. Честно говоря, я сильно удивлена, вживую у вас очень классная энергия", – поделилась солистка группы Go_A.

Приятное впечатление от музыкального номера Fiїnka получил и фронтмен коллектива "Без обмежень" Дмитрий Танчинец. По его словам, энергетика финалистки Нацотбора напомнила ему одну украинскую артистку, которая в 2004 году принесла нашей стране победу на Евровидении.

"Очень красиво и энергично. Для меня это была Руслана 2.0 сейчас. Надеюсь, если все сложится, и вы поедете представлять Украину, то привезете победу, как и Руслана", – отметил судья.

Стоит отметить, что о победительнице Евровидения 2004 года Дмитрий Танчинец вспомнил не случайно. Как отметила Екатерина Павленко, артистка использовала гуцульские мотивы в своей композиции на песенном конкурсе. Кстати, этот же музыкальный приём применили и Go_A в песне Shoom.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что финалистка Нацотбора 2025 года со сцены сделала важное заявление на фоне скандалов с притязаниями.

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