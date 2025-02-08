Финалистка Нацотбора 2025 со сцены сделала важное заявление на фоне скандалов с домогательствами

Во время финала Нацотбора на Евровидение -2025 певица Абие (настоящее имя Наталья Шевченко) призвала всех женщин не молчать, если они пережили домагательства.

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Перед своим выступлением на финале Нацотбора Абие рассказала, что с 2023 стала частью "культурного десанта" и начала ездить на деоккупированные территории Украины. Там она услышала от женщин страшные истории, что им приходилось терпеть от оккупантов.

"Эти истории, которые я слышала от местных женщин - они меня просто раздавили. Это истории издевательств, пыток, изнасилования... Мне это очень болит, потому что я тоже жертва домагательств. Я очень хочу, чтобы рассвет, как восход украинского солнца, дал возможность каждой женщине чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя дома".

После своего динамичного выступления Абие также обратилась с речью, в которой отмечала, что в Украине 70 % женщин страдают от домагательств.

"Это еще не по обновленным данным. Это страшная цифра. Хочу подчеркнуть: ни одна пострадавшая никогда не виновата в насилии. Виноват всегда только обидчик. И женщины должны быть видимы для женщин, которые попадают в подобные ситуации, я хочу поблагодарить всех, кто со мной на этом пути", — добавила певица.

Абие также поблагодарила женщин, что не молчат о таком печальном опыте. В частности, она вспомнила о Марии Ефросининой, которая в своем Инстаграм призналась, что с ней случалось сексуальное домогательство.

"Она дала возможность в комментариях проявиться всем девушкам, рассказавшим свои истории, которые назвали зло "злом" и этим самым они сопротивляются насилию", — объяснила свою позицию Абие и вспомнила о ряде недавно всколыхнувших Украину скандалов, в частности, о преподавателе университета Карпенко-Карого, которого студенты обвиняют в домагательствах.

После выступления и речи Абие Мария Ефросинина сказала, что ее голос был "голосом всех женщин, которые молчали десятилетиями". Также Мария добавила, что не могла представить, что когда-то будет вести эфир, в котором будут звучать такие важные месседжи.

Напомним, недавно украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что уже прошло 27 лет с тех пор, как она столкнулась с домагательствами со стороны режиссера одного из шоу. Она также назвала имя своего обидчика.

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