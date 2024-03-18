'Грустно смотреть, как стареют герои детства': внешность 69-летнего Джеки Чана встревожила его поклонников

Актеру легендарных боевиков Джеки Чану вскоре исполнится 70 лет, из-за чего фанаты бьют тревогу. Лишь недавно они сидели загипнотизированными перед экранами телевизоров, созерцая разнообразные живые трюки, а теперь наблюдают за его седыми волосами. Единственным, что остается неизменным годами – искренняя улыбка.

Еще в 2021 году его видели с насыщенной каштановой шевелюрой и в свежем виде, а уже в 2024 году он вышел на публику в белом образе с бородой и глубокими морщинами, что сразу указало на почтенный возраст. На это обратил внимание один из пользователей соцсети Х.

"Недавнее фото Джеки Чана, которому скоро исполнится 70 лет", – написал он и добавил фотографию легендарного актера с недавнего мероприятия в провинции Сычуань, Китай.

В комментариях другие интернет-пользователи сразу отреагировали ностальгией по молодому Джеки Чану и благодарностью за создание воспоминаний с детства и молодости: "Грустно смотреть, как стареют герои детства, но такая жизнь", "Спасибо за воспоминания детства", "Бог среди смертных людей. Джеки Чан не просто отличный актер, но и замечательный человек", "Он хорошо стареет, увидев его, это вызывает столько воспоминаний".

Как утверждают поклонники актера, они не могли представить, что когда-нибудь увидят "Джеки Чана в нетипичном образе. Будто он должен остаться в 90-х".

Но несмотря на годы и многочисленные травмы, которые звезда получал в течение десятилетий работы, Джеки Чан все еще активно работает над будущими проектами, а поклонники "Панды Кунг-Фу" могут услышать голос актера в оригинальной озвучке последней четвертой части в ролях двух героев – Мастера Обезьяны и Ли Шан.

В оппозицию публике, 72-летний актер "Ип Ману" Саммо Хунг считает, что люди зря разводят панику, ведь старение – это естественный процесс.

"Кто не стареет? Главное – оставаться здоровым в возрасте. Почему эти люди так плохо отзывались о нем? Они ведут себя так, будто не стареют", – сказал он 15 марта во время Гонконгской кинопремии, передает The Straits Time.

Карьера Джеки Чана началась еще с раннего детства, когда актеру было всего 8 лет. Впоследствии он изучил боевые искусства и акробатику в Китайской драматической академии, что и стало основой для признания в мире. Его первыми шагами в кино были должности каскадеров в разных фильмах. Однако благодаря своему таланту в 1980-1990-х годах он быстро продвинулся вверх и начал получать главные роли в боевиках.

Помимо актерской карьеры Джеки Чан также работал как режиссер и продюсер. Он основал свою компанию Jackie Chan Cinema, которая специализируется на создании боевиков, но в последнее время не радует кинолюбителей новыми лентами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Джеки Чан также работает над музыкальной карьерой. Актер, а по совместительству певец, уже выпустил 20 альбомов. Он использует в творчестве аж три языка: китайский, английский и японский.

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