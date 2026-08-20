Громкий камбэк после перерыва: Freel выпустил сингл "Мне говорили"

Украинский рэпер Freel представил новую песню "Мне говорили" – гимн людям, которые верят в свои силы, прислушиваются к себе и не поддаются давлению со стороны. Это первый релиз артиста после перерыва.

Видео дня

"Каждый раз, когда я шел на компромиссы с самим собой, прислушиваясь не к собственному сердцу и разуму, а к друзьям, семье, обществу, в итоге выяснялось, что я просто зря потратил время и с самого начала нужно было поступить так, как я хотел. "Мне говорили" – это моя попытка осуществить свой камбэк так, как его вижу именно я", – комментирует Фрил.

Над песней "Мне говорили" работал известный саунд-продюсер Стас Черный, а к записи "живых" инструментов присоединился мультиинструменталист Сергей Сидоренко.

Об артисте: Freel – солист культовой рэп-группы "На Отличие От", известной благодаря своим вирусным хитам в 2000-х, на творчестве которой выросло целое поколение. Несколько лет Фрил занимал должность главного редактора на сайте rap.ua.

Дебютный сольный альбом Фрила "Спалах" получил высокую оценку слушателей и критиков, а также несколько музыкальных наград и премий.

В 2022 году Freel выпустил совместный сингл с Джамалой"Когда закончатся войны"и принял участие в проекте Ukraїner "Храбрые города", представив трек "Луганск. Цвет абрикоса".

В конце 2026 года артист планирует выпустить EP.

Социальные сети:

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok

Слушай новый трек на всех платформах по ссылке.