5 самых влиятельных политиков в мире, открыто заявивших о своей сексуальной ориентации

К сожалению, ложные предубеждения по отношению к гомосексуалам и другим сексуальным ориентациям все еще распространены в консервативных и религиозных нациях по всему миру. И все же перемены на современном политическом ландшафте есть. ЛГБТК(ИА+)-политики используют свою публичность, чтобы бороться за права сексуальных и гендерных меньшинств. Например, отмечают, что быть геем или лесбиянкой – естественно: это не должно стать препятствием при заключении брака, усыновлении ребенка или трудоустройстве.

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Итак, какие президенты и политики осуществили каминг-аут, после чего уверенно отстаивают равные права для всех? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Эдгар Ринкевич

В июле 2023-го глава министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич стал президентом Латвии. Это – историческое событие! Ведь он – первый открытый гей, избранный главой государства Европейского Союза. О своей гомосексуальной ориентации Эдгар заявил в 2014-м и написал в соцсети Х (ранее – Twitter): "Наша страна должна создать правовую базу для всех видов домашнего партнерства. Я буду за это бороться. Я знаю, что сейчас начнется мегаистерия, но #Proudtobegay (горжусь быть геем. – Ред.)".

Кроме того, в мае 2021-го, Ринкевич опубликовал еще один твит в поддержку ЛГБТК(ИА+): "Сегодня Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Нам (Латвии. – Ред.) тоже еще многое предстоит сделать для построения страны и общества, свободных от нетерпимости и с соответствующей правовой базой".

2. Габриэль Атталь

Во вторник, 9-го января 2024-го, президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром 34-летнего Габриэля Атталя, который до этого занимал должность министра образования. По данным Bloomberg, Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории Франции и первым главой правительства, который не скрывает своей гомосексуальной ориентации (он совершил каминг-аут вскоре после назначения на работу в правительство). Сейчас мужчина состоит в гражданском браке с главой президентской партии Renaissance ("Возрождение") Стефаном Сежурне.

3. Лео Варадкар

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар 18-го января 2015-го года (в свой день рождения) публично заявил о том, что он – гей. В интервью для The Irish Times мужчина отметил свои ценности: "Приближается референдум о равенстве браков, и я просто хочу быть честным с людьми... Я хотел бы быть равноправным гражданином в своей стране. Я хочу, чтобы люди знали, что какие бы решения ни принимались по любому вопросу, я буду принимать их в соответствии с тем, что, как я считаю, является общественным интересом и моей собственной совестью".

Варадкар стал первым открытым геем в кабинете министров Ирландии. И именно он активно занимался адвокацией по поводу 34-й поправки Конституции (после ее принятия были узаконены однополые партнерства). Добавим, что этот политический деятель отстаивал права представителей ЛГБТК(ИА+) на суррогатное материнство и донорство.

4. Джаред Полис

Губернатор американского штата Колорадо Джаред Полис является открытым гомосексуалом. Он – один из наиболее активных защитников гражданских прав в США. Например, в мае 2012-го Полис инициировал поправку к "Закону о насилии в отношении женщин" (Violence Against Women Act (VAWA)), которая предусматривает запрет дискриминации на основе сексуальной ориентации или гендерной идентичности: "Все жертвы домашнего насилия нуждаются в нашей заботе, поддержке и понимании... На двухпартийной основе мы должны включить эти базовые средства защиты для ЛГБТК(ИА+)-американцев и обеспечить, чтобы критически важные услуги, поддерживаемые VAWA, были доступны всем. Никому нельзя отказывать в любых услугах на основе их сексуальной ориентации или гендерной идентичности".

5. Ксавье Беттель

В 2009-м году парламент Люксембурга принял закон, разрешающий однополые браки. А через год Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга (с ноября 2023-го – министр иностранных дел), и его избранник бельгийский архитектор Готье Дестене сыграли свадьбу. Это был первый гей-брак действующего премьера в ЕС. "Я не понимаю политиков, которые это (сексуальную ориентацию. – Ред.) скрывают... Если вы не готовы взять на себя ответственность, то это проблема доверия! Я не мог вести двойную жизнь, то есть играть на публику и воспитывать детей, одновременно отстаивая честность в своей политической карьере", – сказал Беттель в интервью для издания Têtu.

Ранее OBOZ.UA писал о звездных однополых парах, совершивших каминг-аут. Они, несмотря на ложные предубеждения в обществе, десятки лет живут вместе и воспитывают общих детей.

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