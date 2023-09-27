Гильдия сценаристов Америки объявила о прекращении забастовки, которая длилась 148 дней. Что они требовали

Гильдия сценаристов Голливуда заявила, что ее члены возвращаются к работе 27 сентября после 148 дней забастовки. Все это время они отказывались от сотрудничества с киностудиями, требуя повышения заработной платы и гарантий безопасности.

Хотя новый трехлетний контракт еще не подписан, сценаристам разрешили вернуться к своей деятельности, пишет Reuters. Более 11 тысяч членов союза должны проголосовать за предложенные им киностудиями условия до 9 октября.

Тысячи сценаристов одновременно прекратили работу с компаниями Netflix (NFLX.O), Walt Disney (DIS.N) и Warner Bros Discovery (WBD.O) из-за того, что их требования не были выполнены перед подписанием нового контракта в мае этого года.

Видео дня

Они потребовали повышения заработной платы, увеличения медицинских и пенсионных взносов, а также гарантии сохранения работы на фоне использования искусственного интеллекта в киносфере.

Сообщается, что после месяцев забастовки киностудии пошли на уступки. Они согласились дважды в год встречаться с членами союза, чтобы обсудить планы использования искусственного интеллекта в разработке и производстве фильмов. Другие условия также были услышаны.

К примеру, сценаристы достигли компромисса в вопросе оплаты труда. За три года их минимальная зарплата вырастет более чем на 12%.

Члены переговорной группы торжественно заявили, что благодаря сплоченности сценаристам удалось победить в переговорах, хотя еще четыре месяца назад им в глаза сказали, что не будут гарантировать безопасность и не согласятся на новые условия.

Как писал OBOZREVATEL, до сих пор продолжается забастовка Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), насчитывающая 160 тысяч участников. В последние месяцы звезды кино отказываются от походов на красные дорожки, интервью и медийной деятельности. Подробнее об этом – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!