'Героиновый шик' 90-х. Даша Астафьева впервые показала фото, где была на пути к анорексии, и шокировала ведущую

Украинская модель и певица Даша Астафьева шокировала своим подростковым фото и историей о проблемах со здоровьем в детстве, из-за чего ее постоянно оскорбляли. Девушка на фоне своих сверстников из-за будущей анорексии походила на заложницу популярного в то время "героинового шика", а немодная одежда выражала тяжелое финансовое положение родителей.

В интервью Эмме Антонюк в "Це ніхто не буде дивитися" Астафьева призналась, что пока другие девочки "пускали слюну" на худощавых моделей, она восхищалась Бетти Пейдж и мечтала быть здоровой. Для доказательства певица нашла одно из фото с 90-х годов, что не на шутку шокировало ведущую.

"Я очень страдала от того, что была худой в детстве. Когда мои подруги были женщинами, я была настолько мала и настолько некрасива рядом с ними. Хотя, я кому показываю, все говорят "Ты что (с ума сошла. – Ред.)? Я со своими одноклассницами. Посмотри на мои ножки. С теми же крутыми девушками (на фото. – Ред.), которые держали всю школу".

Свой внешний вид на фото Астафьева также прокомментировала – на фоне других девочек, была непонятно одета и даже не помнит откуда некоторые вещи появились в ее гардеробе.

"Ну просто посмотри. Человек [одноклассница] в кофточке "Травка". Это было невероятное отличие крутости, бандитизма, бешеной узнаваемости. А я в вязаной кофте и даже не знаю, где взяла эту юбку. Но на трудах, когда мы шили юбки, я шила себе эту юбку из какого-то джинса. Все на платформах, видишь, а я в каких-то маминых (туфлях. – Ред.)", – объяснила она.

Увидев эту фотографию, Эмма Антонюк вдруг изменилась в лице и была невероятно ошеломлена. "Боже мой! Я теперь тебе верю! Потому что, когда ты все это рассказываешь, не то что я не доверяла, но это звучит как красивая история", – сказала ведущая.

Еще с самого детства модель часто болела, из-за чего ей создавали оскорбительные прозвища и избегали контакта.

"Я мечтала перестать болеть. Я до 8 лет была лысой. Меня называли "Лысая башка дай пирожка". Я мечтала, чтобы закончилось это. Потом, когда я стала старше, мечтала дружить с девушками, с такими озорниками, чтобы меня взяли к этой компании. И потом я поняла, что я не красива, я не секси, я страдаю от того, что я болею и меня дразнят", – вспомнила Астафьева.

В то время в обществе был популярен "героиновый шик" – когда девушки сидели на диетах и отказывались от еды, чтобы быть очень худыми. Зато будущей модели это не было интересно – она безумствовала от пышных форм Бетти Пейдж.

"Мне никогда такие девушки не нравились. Я помню первые фотки, которые на меня впечатление произвели такое сильное, – это фото Бетти Пейдж, которая для меня тогда была абсолютной красавицей, но она не понимала того. Она постоянно ржала и дурачилась на съемочных площадках и вела себя настолько неординарно. Я ей очень благодарна за чувство красоты, стиля и желания рассмешить людей, которые очень серьезно тебя воспринимают и теряют сознание, когда тебя видят", – призналась она.

Как сообщал OBOZ.UA, королевой "героинового шика" называют британскую модель Кейт Мосс, на которую равнялись девушки 90-х годов. Худой внешность и опущенные глаза принесли ей популярность.

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