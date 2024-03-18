Гендер-пати за $100 тысяч, суперяхта и дворец с 20 спальнями. Блогер из Дубая шокировала сеть требованиями к мужу-миллионеру: как она выглядит

Популярная блогер из Дубая по имени Соуди имеет особый список вещей, который ее муж-миллионер Джамал должен выполнить до рождения их ребенка. В частности, речь идет о гендер-пати, которую будущая мама хочет устроить особым образом.

Об этом сообщает Kaleej Times. Аккаунт Соуди в Instagram насчитывает 295 тысяч подписчиков, в то время как TikTok – 1,2 миллиона. Пользователи соцсетей были шокированы высокими запросами инфлюэнсера.

Первой в списке была подсветка Бурдж Аль-Араб, 60-этажной гостиницы, цветом пола малыша. По словам блогера, это стоит почти 4 миллиона гривен.

Далее Соуди попросила мужа о процедуре у топ-хирургов США, называемой "перевоплощение мамы". Это сленговое выражение означает пластические операции и лечение после родов, чтобы вернуть тело в прежнее состояние.

Следующий подарок будет зависеть от того, мальчик это или девочка. Если дочь, то Соуди хочет новую коллекцию Dior. Если это мальчик, она потребует "супер-яхту".

Инфлюэнсер завершила список особым требованием – она хочет дворец с 20 спальнями, где разместит ребенка и весь персонал, работающий на семью.

Пост вызвал дискуссию среди пользователей сети, большинство из которых критиковали роскошный образ жизни блогера и чрезмерные требования:

"Это противно, если подумать, что сейчас происходит в мире".

"Распространение такого содержания усугубляет местный имидж и стереотипы. Это поверхностно и материалистически".

Однако некоторые комментарии были на более легкой ноте:

"Все возмущенные люди комментируют, а она тем временем зарабатывает на Instagram и Tiktok и становится богаче".

"Для меня это звучит очень разумно. У нее есть братья?".

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