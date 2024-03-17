Сказочное имение известной модели и актрисы Кары Делевинь за $7 млн сгорел дотла: как выглядел дом до и после пожара

Роскошный дом всемирно известной британской супермодели и актрисы Кары Делевинь в Лос-Анджелесе охватил масштабный пожар. Имение стоимостью 7 миллионов долларов (почти 271 млн гривен) сгорело дотла. К сожалению, не обошлось без пострадавших – травму получил один из спасателей, упав с лестницы, еще один человек, находившийся на момент возгорания в жилье, отравился угарным газом. Их госпитализировали в больницу.

Пламя вспыхнуло в задней части двухэтажного дома на северо-западе Голливуда. Огонь быстро распространился вверх, вызвав обвал крыши. Об этом пишет The Telegraph.

Самой 31-летней звезды на момент возгорания не было дома – она снималась в спектакле на лондонском Вест-Энде.

Известно, что сообщение о горящем доме поступило в пожарную службу примерно в четыре утра 15 марта. На место происшествия прибыли 94 спасателя, которым понадобилось более двух часов, чтобы потушить огонь.

Делевинь тем временем в своих соцсетях опубликовала: "Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Поэтому цените то, что имеете".

Звезда подиумов думала, что в пожаре погибли два ее кота, однако в конце концов обнародовала снимки, на которых домашних любимцев вынесли из пламени пожарные.

Точная причина пожара пока неизвестна. По некоторым источникам, это могло произойти из-за короткого замыкания.

Заметим, здание, в котором жила Делевинь, было построено в 1950 году и имело площадь 618 квадратных метров. Актриса и модель приобрела его в 2019-м за 7 миллионов долларов.

Кроме стандартных комнат с изысканным роскошным интерьером, в доме звезды были также комната с дорогим бильярдным столом, игровыми автоматами и зоной для игры в покер, роскошный спа-центр с бассейном, сауной, парной и тренажерным залом, домашний кинотеатр, комната для коллекции уникальных гитар и много другого интересного.

Известно, что здание было построено для голливудского продюсера Джека Гелбера. Затем в нем жили известные актеры, такие как Ричард Бартон и Джуди Гарленд. Кара Делевинь обновила и модернизировала его интерьер после покупки.

Как писал OBOZ.UA, канадская актриса Екатерина Скорсоне, наиболее известная по ролям Амелии Шеперд в сериалах "Частная практика" и "Анатомия страсти", а также Алисы Хэмилтон в мини-сериале "Алиса в Стране чудес", сообщила, что у нее также сгорел дом. Звезда рассказала, как спасалась из огня с тремя маленькими дочерьми, одна из которых страдает синдромом Дауна.

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