УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
6,3 т.
'Где зубы сделал, черт?' Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов

После многолетнего исчезновения из публичного пространства на связь неожиданно вышел 4-й президент Украины Виктор Янукович. На просторах соцсетей распространяется видео якобы с обращением беглеца, где он поддержал прокремлевские нарративы и выдал, что "целенаправленно" работал над сближением нашей страны с ЕС, однако европейцы "вели себя некорректно". Абсурдные высказывания Януковича вызвали бурное обсуждение среди украинцев, однако не меньшее внимание привлекли и изменения в его внешности.

Видео дня

Сеть взорвалась мемами, в которых юзеры откровенно высмеивают его слишком белые зубы и "усовершенствованные" черты лица. Некоторые даже заметили, что после позорного бегства из Украины Янукович сильно похудел и иронично заметил, что его не кормят в РФ.

"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов

На просторах сети начали активно обсуждать, к каким косметологическим процедурам мог прибегнуть беглец, чтобы сейчас выглядеть так. Одни юзеры ожидают комментариев экспертов, а кто-то уже даже составил перечень его возможных пластических операций:

"Виниры, грудки Биша, возможно, подтяжка лица, блефаропластика. Интересно для кого или чего такой тюнинг?"

"Мне надо разбор тик-точного косметолога на все процедуры, которые делал Янукович".

"Янукович выглядит так, будто все это время его держали в криокамере, а за неделю до выступления подкололи и заменили челюсть".

"Как же мы скучали по твоей роже похудевшей – не кормят или все страусы сжирают".

"Янукович: я легитимный, гражданская война. Украинцы: где зубы делал, черт?"

"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов
"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов
"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов
"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов
"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов
"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов
"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов
"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов

Нашлись и пользователи сети, которые сравнили Виктора Януковича с вымышленным персонажем, антагонистом Шерлока Холмса – профессором Джеймсом Мориарти. Он часто появляется в историях, когда у детектива меньше всего шансов повлиять на ситуацию, ведь они становятся критическими.

"Янукович – это украинский Мориарти. Появляется в самые необычные моменты истории, п*здонул что-то и исчез".

"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов
"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов
"Где зубы сделал, черт?" Украинцы высмеяли новый имидж Януковича, который неожиданно показал себя. Подборка мемов

Что сказал беглец в "обращении"

Видео с Виктором Януковичем появилось на фоне заявления российского диктатора Владимира Путина, которое он сделал во время саммита ШОС в Китае. Глава Кремля в очередной раз заговорил о "первопричинах" вторжения на территорию Украины, одной из которых является вступ в НАТО.

"Владимир Владимирович абсолютно прав. Действительно, я целенаправленно работал над сближением Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в ЕС. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя во время переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу: проявляли высокомерие. Но процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и ясно понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", – выдал беглец.

Стоит заметить, что после 2014 года Янукович почти полностью исчез из инфопространства и лишь несколько раз делал пророссийские заявления. В 2019-м его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену. По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на апрель 2025 года беглец живет в элитном поселке Барвиха под Москвой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что не так с фото, которое опубликовала Слава Каминская с Януковичем и Трампом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!