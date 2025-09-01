После многолетнего исчезновения из публичного пространства на связь неожиданно вышел 4-й президент Украины Виктор Янукович. На просторах соцсетей распространяется видео якобы с обращением беглеца, где он поддержал прокремлевские нарративы и выдал, что "целенаправленно" работал над сближением нашей страны с ЕС, однако европейцы "вели себя некорректно". Абсурдные высказывания Януковича вызвали бурное обсуждение среди украинцев, однако не меньшее внимание привлекли и изменения в его внешности.

Видео дня

Сеть взорвалась мемами, в которых юзеры откровенно высмеивают его слишком белые зубы и "усовершенствованные" черты лица. Некоторые даже заметили, что после позорного бегства из Украины Янукович сильно похудел и иронично заметил, что его не кормят в РФ.

На просторах сети начали активно обсуждать, к каким косметологическим процедурам мог прибегнуть беглец, чтобы сейчас выглядеть так. Одни юзеры ожидают комментариев экспертов, а кто-то уже даже составил перечень его возможных пластических операций:

"Виниры, грудки Биша, возможно, подтяжка лица, блефаропластика. Интересно для кого или чего такой тюнинг?"

"Мне надо разбор тик-точного косметолога на все процедуры, которые делал Янукович".

"Янукович выглядит так, будто все это время его держали в криокамере, а за неделю до выступления подкололи и заменили челюсть".

"Как же мы скучали по твоей роже похудевшей – не кормят или все страусы сжирают".

"Янукович: я легитимный, гражданская война. Украинцы: где зубы делал, черт?"

Нашлись и пользователи сети, которые сравнили Виктора Януковича с вымышленным персонажем, антагонистом Шерлока Холмса – профессором Джеймсом Мориарти. Он часто появляется в историях, когда у детектива меньше всего шансов повлиять на ситуацию, ведь они становятся критическими.

"Янукович – это украинский Мориарти. Появляется в самые необычные моменты истории, п*здонул что-то и исчез".

Что сказал беглец в "обращении"

Видео с Виктором Януковичем появилось на фоне заявления российского диктатора Владимира Путина, которое он сделал во время саммита ШОС в Китае. Глава Кремля в очередной раз заговорил о "первопричинах" вторжения на территорию Украины, одной из которых является вступ в НАТО.

"Владимир Владимирович абсолютно прав. Действительно, я целенаправленно работал над сближением Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в ЕС. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя во время переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу: проявляли высокомерие. Но процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и ясно понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", – выдал беглец.

Стоит заметить, что после 2014 года Янукович почти полностью исчез из инфопространства и лишь несколько раз делал пророссийские заявления. В 2019-м его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену. По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на апрель 2025 года беглец живет в элитном поселке Барвиха под Москвой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что не так с фото, которое опубликовала Слава Каминская с Януковичем и Трампом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!