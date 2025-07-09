Януковичу – 75: искусственный интеллект показал, как мог измениться президент-беглец, которого уже много лет никто не видел. Фото

9 июля Виктору Януковичу, четвертому президенту Украины, исполняется 75 лет. После побега в Россию в 2014 году он исчез из публичного пространства, и с тех пор его фактический вид почти не известен широкой общественности.

Видео дня

Однако искусственный интеллект ChatGPT попытался представить, как мог бы выглядеть экс-глава государства сегодня. OBOZ.UA дал соответствующий запрос "пофантазировать" к модели нейросети.

На сгенерированном изображении, созданном с помощью искусственного интеллекта, смоделирован пожилой мужчина в строгом костюме, с поседевшими волосами и заостренными чертами лица. Позади него – вольер с несколькими страусами, которые напоминают о знаменитом Межигорье с его экзотическим зверинцем. Образ выглядит мрачно и даже немного гротескно. Для сравнения – на архивном фото, сделанном в 2014 году перед его бегством, Янукович заметно моложе: с менее поседевшими волосами, более округлыми чертами лица и более живым выражением.

Где сейчас Виктор Янукович

После Революции Достоинства в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию. По последним официальным сообщениям Офиса генерального прокурора, по состоянию на апрель 2025 года он живет в элитном поселке Барвиха под Москвой. В Украине Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену (приговор 2019 года), а также к 15 годам – по новому приговору Подольского районного суда Киева в апреле.

Суд признал Януковича виновным в организации незаконного пересечения государственной границы и подстрекательстве к дезертирству. Его побег в феврале 2014 года происходил с помощью российских военных вертолетов и тщательно координировался на самом высоком уровне – лично с диктатором РФ Владимиром Путиным. С Януковичем тогда выехали по меньшей мере 20 человек из его охраны и близкого окружения. Часть из них также подозревают в измене.

Межигорье, страусы и караоке

Несмотря на то, что Янукович давно не появляется в информационном поле, время от времени украинцы вспоминают его в контексте абсурдности эпохи его правления. Так, ведущий Анатолий Анатолич рассказывал, что в 2012 году вел день рождения сына Януковича.

"Это было смешно, потому что жена подарила ему видео, где его сын поет песню на русском. И гуляет еще и по какому-то парку. А я думаю, такой парк красивый, наверное, в Донецке. А потом, когда появились первые кадры из Межигорья, я понял – это снималось в Межигорье у дедушки", – признался он.

Праздник заканчивался караоке, а все приглашенные артисты, получив гонорар, просто уехали, потому что гости сами хотели петь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Слава Каминская неожиданно опубликовала фото с Януковичем на Канарах. Пост сопровождался ироничной подписью, а уже через некоторое время на нем упоминалось: "Информация об ИИ", что должно было бы намекнуть – изображение создано с помощью искусственного интеллекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!