Гарри уже за 80, а Марв поседел: как изменились легендарные "мокрые бандиты" спустя 35 лет после выхода "Один дома"
Американская комедия "Один дома" для многих людей стала настоящим символом Нового года благодаря своему уникальному сюжету, насыщенному большим юмором и имеющему особую праздничную атмосферу. С момента премьеры фильма, состоявшейся 35 лет назад, он совсем не теряет актуальности, а главные герои до сих пор остаются любимцами аудитории. В частности, это касается и двух забавных антагонистов ленты – "мокрых бандитов".
Воры Гарри и Марв пытались ограбить дом Кевина Маккалистера, которого родители оставили дома, однако их миссия провалилась. Мальчик оставил в доме огромное количество ловушек для грабителей, с которыми они не смогли справиться. Как сейчас выглядят легендарные "мокрые бандиты", смотрите в материале OBOZ.UA.
Гарри (Джо Пеши)
Воришку по имени Гарри сыграл американский актер Джозеф Фрэнк Пеши. Его путь в индустрии кино начался с низкобюджетной ленты 1976 года "Коллекционер смертей", однако очень скоро в карьере произошел настоящий прорыв. Джо Пеши снялся в проекте "Бешеный бык", за который получил премию BAFTA.
В 48 лет артист присоединился к созданию комедии "Один дома", вошедшей в перечень самых успешных в его карьере. Тогда зрители увидели его на экране как энергичного бандита с короткими темными волосами, который цеплял своей харизмой. Кстати, как рассказывал Маколей Калкин, сыгравший Кевина Маккалистера, во время репетиции одной из последних сцен фильма Джо Пеши настолько вжился в роль, что сильно укусил его за палец и оставил небольшой шрам.
Сейчас же Джо Пеши исполнилось 82 года. Актер заметно постарел, у него седые волосы и усы, и в большинстве случаев он появляется на публике в темных очках.
Марв (Дэниел Стерн)
В роль второго "мокрого бандита" перевоплотился Дэниел Джейкоб Стерн. Дебют актера в индустрии кино состоялся в 1979 году, когда он присоединился к созданию проекта "Отрыв". Позже его приглашали сняться в лентах "Сейчас моя очередь", "Синий гром", "Закусочная" и многих других.
В жанре комедии Дэниел Стерн попробовал себя в 1990 году, когда сыграл в фильме "Крутые парни", а настоящий фурор смог произвести благодаря роли Марва в проекте "Один дома".
Через 35 лет после выхода ленты на экраны актер не слишком сильно изменил свой стиль – у него до сих пор борода и хаотичная прическа, однако его волосы заметно поседели.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как изменились актеры культового фильма "Рождественская история" спустя 16 лет после премьеры.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!