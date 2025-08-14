Галкин спустя неделю после ДТП показал новые фото с загипсованной рукой и ошеломил сеть

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который после начала полномасштабной войны вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию и открыто осудил агрессию Кремля, через неделю после ДТП в Юрмале, Латвия, поделился с подписчиками новой серией фотографий. На фото, сделанных в латвийском городе Даугавпилс, 49-летний артист выглядит спокойным и довольным отдыхом, несмотря на недавнюю серьезную травму.

Галкин, одетый в светлый летний образ – белую футболку-поло и свободные брюки в тон – позирует на снимках с рукой в черном бандаже. Его осанка и выражение лица передают одновременно и легкий юмор, и определенную задумчивость.

На одном из кадров юморист стоит среди высоких кустов с мелкими белыми ромашками, слегка прикасаясь к цветам и прищуриваясь на солнце. Позади – старинная каменная стена с трещинами и потемневшим от времени камнем. На другом снимке он сидит на деревянной скамейке на фоне широкого луга и фасада старого здания с арочными окнами, опустив взгляд и поддерживая подбородок здоровой рукой.

"Прогулка по Даугавпилсу", – лаконично подписал фото артист в своем Instagram, где он с семьей находится по сей день после фестиваля Лаймы Вайкуле, состоявшегося 25–27 июля.

Публикация вызвала оживленное обсуждение в сети. Комментаторы шутили, удивлялись и желали здоровья:

"Руку то зачем ломать было?"

"Не болейте и больше не ломайте ничего"

"Красота! Скорейшего выздоровления вам, Максим Александрович, и отличного отдыха с концертами!"

"Добрый день. Что за 20-летний парень на фото?"

Напомним, неделю назад в Юрмале Галкин попал в серьезную аварию, когда ехал на велосипеде по главной дороге. С боковой улицы на высокой скорости выехал автомобиль, водитель которого, по словам артиста, не сбавил ход и столкнулся с ним. В результате удара юморист получил глубокие порезы артерии и сухожилий на руке от осколков стекла.

После инцидента Галкин подчеркнул, что соблюдал правила дорожного движения и был абсолютно трезвым, а саму ситуацию назвал чистой воды неосторожностью со стороны водителя. Медики наложили артисту гипс, но он отказался отменять гастроли. Уже на следующий день после аварии комик вышел на сцену в Юрмале – с забинтованной кистью, но с тем же задором и юмором, которым покоряет публику годами.

Напомним, что в июле этого года во время общения с журналистами на музыкальном фестивале Laima RendezVous Максим Галкин продемонстрировал отличное владение украинским языком, который изучает уже несколько лет. На чистом соловьином он отметил, что вместе с Пугачевой делает все возможное, чтобы поддерживать Украину, более того, пообещал приехать в Киев с концертом, "если позволят".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на камеру попало, как Пугачева пригрозила папарацци в Юрмале и что ей ответил Галкин.

