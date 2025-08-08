Максима Галкина сбила машина: в каком состоянии комик и как выглядит после ДТП

Российский юморист Максим Галкин, который после начала полномасштабной войны вместе с семьей выехал из РФ и осудил террористический режим Кремля, попал в дорожно-транспортное происшествие в Юрмале, Латвия. 49-летний артист передвигался на велосипеде, как вдруг с боковой дороги на главную выехал автомобиль, не сбавляя скорость, и столкнулся с комиком.

Как отмечают росмедиа, в результате аварии Галкин получил серьезную травму. Стекло машины разрезало артерию и сухожилия на его руке.

Однако, несмотря на травму, знаменитость продолжает свои гастроли в Юрмале. Максим Галкин выходит на сцену к поклонникам с забинтованной кистью.

Судя по видео, которое юморист обнародовал в своем Instagram, он старается никак не акцентировать внимание на последствиях ДТП во время концертов. Артист шутит для аудитории и, похоже, чувствует себя довольно хорошо.

Напомним, что в июле этого года во время общения с журналистами на музыкальном фестивале Laima RendezVous Максим Галкин продемонстрировал отличное владение украинским языком, который изучает уже несколько лет. На чистом соловьином он отметил, что вместе с Пугачевой делает все возможное, чтобы поддерживать Украину, более того, пообещал приехать в Киев с концертом, "если позволят".

