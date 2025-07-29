На камеру попало, как Пугачева пригрозила папарацци в Юрмале и что ей ответил Галкин

Российская эстрадная певица Алла Пугачева не боится несколько резко общаться с папарацци, что продемонстрировала во время музыкального фестиваля Laima RendezVous в Юрмале, Латвия. Исполнительница вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, выходила из помещения во двор, где пару уже ожидала куча фоторепортеров, и грозно отметила, чтобы они даже не думали сделать плохие фотографии с ней.

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Услышав слова любимой, шоумен иронично сказал, что самое главное, чтобы для публикации папарацци выбрали наиболее удачные кадры. Соответствующий момент снял эстонский журналист Марк-Анатолий Эйн и обнародовал на личной странице в Facebook.

"Ну что же это такое! Повсюду фотосессия. Только попробуйте меня снять плохо!", – сказала исполнительница, увидев на улице кучу репортеров, которые направили на нее объективы своих камер.

А вот Максим Галкин, кажется, к такому вниманию от папарацци отнесся более спокойно, поэтому даже смог немного пошутить. В ответ на слова примадонны комик отметил: "Нет, они будут снимать по-разному. Выберите только красиво".

Для появления на музыкальном мероприятии Алла Пугачева нарядилась в стильное белое платье с пуговицами, которое дополнила массивным ожерельем и серебряной обувью. Певица сделала макияж в коричневых оттенках и распустила светлые волосы. Со своей стороны Максим Галкин одел коричневые брюки и голубую футболку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Максим Галкин на Юрмале поразил знанием украинского языка и пообещал приехать в Киев.

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