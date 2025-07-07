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Галкин показал 76-летнюю Пугачеву на пляже без фильтров: ее главная "конкурентка" София Ротару отреагировала

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
8,5 т.
Галкин показал 76-летнюю Пугачеву на пляже без фильтров: ее главная 'конкурентка' София Ротару отреагировала

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал видео, на котором его жена Алла Пугачева прогуливается по берегу моря. В кадре 76-летняя артистка появляется без фильтров и макияжа: в джинсах, рубашке в клетку и бейсболке.

Видео дня

В какой-то момент она начинает бежать навстречу мужу с улыбкой на лице. Трогательное видео Галкин опубликовал в Instagram. Видео набрало сотни тысяч лайков менее чем за сутки.

Галкин показал 76-летнюю Пугачеву на пляже без фильтров: ее главная "конкурентка" София Ротару отреагировала

Интересно, что среди тех, кто поставил лайк под постом – сама София Ротару, а также ее сын Руслан Евдокименко. В контексте многолетних разговоров о якобы давнем соперничестве двух звезд советской эстрады это выглядит как символический жест: будто "холодная война" между Примадонной и ее самой известной коллегой наконец отошла в прошлое.

Ее также облюбовали украинская актриса Ольга Сумская, дизайнер Андре Тан, певец Дмитрий Волканов и многие другие лица.

Галкин показал 76-летнюю Пугачеву на пляже без фильтров: ее главная "конкурентка" София Ротару отреагировала

Противостояние между Пугачевой и Ротару – тема, которая десятилетиями жила на страницах газет, в токшоу и кулуарах музыкальной тусовки. Многие считали, что первая звезда вспыхнула в лице Пугачевой, но на самом деле народное признание раньше получила именно София Ротару. Алла Борисовна сперва оставалась в ее тени, что якобы породило скрытую обиду.

Публичную "вражду" между двумя поп-дивами подпитывали и громкие слухи, например, о том, что Ротару якобы "украла" роль в фильме "Душа", которая предназначалась Пугачевой. Режиссер картины Александр Стефанович впоследствии объяснил, что на самом деле певица просто не смогла сотрудничать со съемочной группой, и о замене на Ротару речь не шла. Но информация об "украденной роли" прижилась в массовом сознании.

Галкин показал 76-летнюю Пугачеву на пляже без фильтров: ее главная "конкурентка" София Ротару отреагировала

Еще одним моментом, якобы окончательно испортившим отношения между артистками, стал отказ Пугачевой включить Ротару в список участников "Рождественских встреч" в 2012 году. В неофициальном "черном списке" тогда оказались также Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев и Александр Розенбаум – те, кто, по слухам, потерял благосклонность Примадонны.

К этому также добавилась история, будто Алла Борисовна хотела женить свою дочь Кристину Орбакайте на Руслане Евдокименко – сыне Ротару. Однако София Михайловна выступила против брака по расчету, мечтая, чтобы ее сын сам выбрал свою судьбу. После отказа, как утверждали источники, Пугачева окончательно затаила обиду.

Галкин показал 76-летнюю Пугачеву на пляже без фильтров: ее главная "конкурентка" София Ротару отреагировала

Но несмотря на все эти драматические рассказы, ни Пугачева, ни Ротару никогда не позволяли себе публичных оскорблений или заявлений друг против друга. В 2009 году они даже вышли на сцену вместе и исполнили песню "Нас не догонят" группы t.A.T.u. А во время одного из фестивалей в Крыму Примадонна публично заявила: "Все, что писали о нас с Соней, будто мы друг друга терпеть не можем, – ложь!"

Последние несколько лет, особенно после начала полномасштабной войны в Украине, артистки демонстрируют, что готовы поддерживать друг друга. Пугачева уехала из России. Ротару, в свою очередь, однозначно стоит на стороне Украины и публично поддерживает украинцев.

Галкин показал 76-летнюю Пугачеву на пляже без фильтров: ее главная "конкурентка" София Ротару отреагировала

Ранее OBOZ.UA писал, что Алла Пугачева посетила вечеринку украинки на Кипре. Артистка, которая в последнее время довольно редко посещает публичные мероприятия, отлично выглядела на бьюти-событии.

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