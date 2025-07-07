Галкин показал 76-летнюю Пугачеву на пляже без фильтров: ее главная 'конкурентка' София Ротару отреагировала

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал видео, на котором его жена Алла Пугачева прогуливается по берегу моря. В кадре 76-летняя артистка появляется без фильтров и макияжа: в джинсах, рубашке в клетку и бейсболке.

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В какой-то момент она начинает бежать навстречу мужу с улыбкой на лице. Трогательное видео Галкин опубликовал в Instagram. Видео набрало сотни тысяч лайков менее чем за сутки.

Интересно, что среди тех, кто поставил лайк под постом – сама София Ротару, а также ее сын Руслан Евдокименко. В контексте многолетних разговоров о якобы давнем соперничестве двух звезд советской эстрады это выглядит как символический жест: будто "холодная война" между Примадонной и ее самой известной коллегой наконец отошла в прошлое.

Ее также облюбовали украинская актриса Ольга Сумская, дизайнер Андре Тан, певец Дмитрий Волканов и многие другие лица.

Противостояние между Пугачевой и Ротару – тема, которая десятилетиями жила на страницах газет, в токшоу и кулуарах музыкальной тусовки. Многие считали, что первая звезда вспыхнула в лице Пугачевой, но на самом деле народное признание раньше получила именно София Ротару. Алла Борисовна сперва оставалась в ее тени, что якобы породило скрытую обиду.

Публичную "вражду" между двумя поп-дивами подпитывали и громкие слухи, например, о том, что Ротару якобы "украла" роль в фильме "Душа", которая предназначалась Пугачевой. Режиссер картины Александр Стефанович впоследствии объяснил, что на самом деле певица просто не смогла сотрудничать со съемочной группой, и о замене на Ротару речь не шла. Но информация об "украденной роли" прижилась в массовом сознании.

Еще одним моментом, якобы окончательно испортившим отношения между артистками, стал отказ Пугачевой включить Ротару в список участников "Рождественских встреч" в 2012 году. В неофициальном "черном списке" тогда оказались также Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев и Александр Розенбаум – те, кто, по слухам, потерял благосклонность Примадонны.

К этому также добавилась история, будто Алла Борисовна хотела женить свою дочь Кристину Орбакайте на Руслане Евдокименко – сыне Ротару. Однако София Михайловна выступила против брака по расчету, мечтая, чтобы ее сын сам выбрал свою судьбу. После отказа, как утверждали источники, Пугачева окончательно затаила обиду.

Но несмотря на все эти драматические рассказы, ни Пугачева, ни Ротару никогда не позволяли себе публичных оскорблений или заявлений друг против друга. В 2009 году они даже вышли на сцену вместе и исполнили песню "Нас не догонят" группы t.A.T.u. А во время одного из фестивалей в Крыму Примадонна публично заявила: "Все, что писали о нас с Соней, будто мы друг друга терпеть не можем, – ложь!"

Последние несколько лет, особенно после начала полномасштабной войны в Украине, артистки демонстрируют, что готовы поддерживать друг друга. Пугачева уехала из России. Ротару, в свою очередь, однозначно стоит на стороне Украины и публично поддерживает украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алла Пугачева посетила вечеринку украинки на Кипре. Артистка, которая в последнее время довольно редко посещает публичные мероприятия, отлично выглядела на бьюти-событии.

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